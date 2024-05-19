Грузия, Монголия и Италия - триумфаторы первого дня ЧМ

В первый день чемпионата мира по дзюдо в Абу-Даби были разыграны медали в трех категориях.

Как сообщает İdman.biz, в мужском зачете в весе до 60 кг победу одержал Гиоргий Сардалашвили. В финале грузин выиграл у Юнг-Вэй Янга (Тайвань). Бронзы удостоились Таики Накамура (Япония) и Ха-Рим Ли (Южная Корея).

У женщин в категории до 48 кг чемпионкой стала Баасанху Бавудорж. В решающей встрече монгольская дзюдоистка обыграла Ассунту Скутто (Италия). Бронза на счету Абибы Абужакиновой (Казахстан) и Тары Бабулфат (Швеция).

В весе до 57 победу отпраздновала Одетт Гуифрида (Италия), выигравшая в финале у Диоры Кельдиоровой (Узбекистан). В тройку вошли Амандин Бушар (Франция) и Маша Баллхауз (Германия).

Отметим, что в первый день мундиаля сборная Азербайджана не смогла открыть счет медалям. Туран Байрамов (60 кг) стал седьмым.

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