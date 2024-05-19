19 Мая 2024
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Байрамов успешно стартовал на чемпионате мира

Дзюдо
Новости
19 Мая 2024 12:00
Байрамов успешно стартовал на чемпионате мира

Сегодня в Абу-Даби начался чемпионат мира по дзюдо.

Как передает İdman.biz, в первый день соревнования в борьбу вступили три спортсмена сборной Азербайджана.

60 кг
Балабей Агаев стартует со второго круга. Он ждет победителя пары Мухаммедсолех Гуватов (Таджикистан) - Микель Аугусто (Бразилия).
Туран Байрамов начал с победы над Ариунболдом Энхтаиваном (Монголия).

48 кг
Лейла Алиева поборется против Кристины Дудиной (Нейтральный статус).

Отметим, что мундиаль завершает олимпийскую квалификацию,

İdman.biz

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