Байрамов успешно стартовал на чемпионате мира

Сегодня в Абу-Даби начался чемпионат мира по дзюдо.

Как передает İdman.biz, в первый день соревнования в борьбу вступили три спортсмена сборной Азербайджана.

60 кг

Балабей Агаев стартует со второго круга. Он ждет победителя пары Мухаммедсолех Гуватов (Таджикистан) - Микель Аугусто (Бразилия).

Туран Байрамов начал с победы над Ариунболдом Энхтаиваном (Монголия).

48 кг

Лейла Алиева поборется против Кристины Дудиной (Нейтральный статус).

Отметим, что мундиаль завершает олимпийскую квалификацию,

İdman.biz