Байрамов успешно стартовал на чемпионате мира

Сегодня в Абу-Даби начался чемпионат мира по дзюдо.
Как передает İdman.biz, в первый день соревнования в борьбу вступили три спортсмена сборной Азербайджана.
60 кг
Балабей Агаев стартует со второго круга. Он ждет победителя пары Мухаммедсолех Гуватов (Таджикистан) - Микель Аугусто (Бразилия).
Туран Байрамов начал с победы над Ариунболдом Энхтаиваном (Монголия).
48 кг
Лейла Алиева поборется против Кристины Дудиной (Нейтральный статус).
Отметим, что мундиаль завершает олимпийскую квалификацию,
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