Хидаят Гейдаров: "Этот год - мой год, я стану и чемпионом мира"

«Я думаю только о победе на чемпионате мира».

Об этом İdman.biz заявил дзюдоист сборной Азербайджана Хидаят Гейдаров (73 кг).

Он поделился своими мыслями перед чемпионатом мира, который пройдет в Абу-Даби, столице ОАЭ. Гейдаров сообщил, что, поскольку чемпионат Европы только что закончился, подготовка к чемпионату мира не прекращаются:

«Я чувствую себя полностью готовым к этим соревнованиям. С 2017 года боролся минимум за третье место на всех чемпионатах мира».

По словам чемпиона Европы, 2024 год - его год:

«Поэтому чемпионат будет моим. Это моя главная цель. Не бывает слабых соперников. Все они сильные. Встречу с каждым из них я буду рассматривать как финал. В чемпионате есть свои трудности, и мы их преодолеем. Для победы нужны интеллект, сила и терпение».

Отметим, что на чемпионате мира, который пройдет на арене "Мубадала" в Абу-Даби 19-24 мая, сборную Азербайджана представят 9 мужчин-спортсменов и 2 спортсменки.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz