Жажда золота в Абу-Даби, или последняя репетиция перед Олимпиадой

Завтра в Абу-Даби возьмет старт чемпионат мира по дзюдо. Фактически он станет генеральной репетицией перед Олимпиадой, и также подведет черту под текущей квалификацией. Сборная Азербайджана отправилась в ОАЭ с большими надеждами и в составе есть те, кто способен претворить их в жизнь.

Как сообщает İdman.biz, последние годы являются для команды не слишком урожайными на ЧМ. В нынешнем олимпийском цикле на счету наших дзюдоистов три бронзовые награды с главного старта сезона. Две их них добыл Зелим Коцоев, поднявшийся на пьедестал в Ташкенте и Дохе, тогда как однажды отличился Хидаят Гейдаров - два года назад в столице Узбекистана.

Считается, что мундиаль является куда более изматывающим, чем Олимпиада. Ведь на нем могут выступать до двух спортсменов от страны в каждом весе. А это значит, что в турнирной сетке в соперники могут попасться, например, несколько японцев. И хотя последний ЧМ имеют свою специфику, так как его пропускают некоторые лидеры, обеспечившие себе лицензию готовящиеся к Летним Играм, уровень по-прежнему будет высоким.

Собственно, мужская сборная Азербайджана также гарантировала себе вакансии в Париж во всех весах, но в ряде категорий тренерскому штабу еще предстоит выбирать. И Абу-Даби является для многих последним шансом показать себя на финише квалификации. По большому счету, в каждом весе есть претенденты на медали на ЧМ, но основные надежды, безусловно, связаны с Хидаятом Гейдаровым (73 кг). Лидер мирового рейтинга раскрылся по полной, обрел стабильность, побеждал не только на чемпионатах Европы, но и на «Большом шлеме» в Токио, не говоря о золотых медалях домашнего «Grand Slam». Хидаят полон сил и энергии, являясь основным претендентом на золото, а его задор и кураж может помочь выиграть столь желанное золото.

Зелим Коцоев (100 кг) также из тех, кому знаком вкус медалей ЧМ. В прошлом году он спас реноме сборной, став обладателем единственной награды в Дохе, выиграв за два года две бронзы мундиаля. Конечно же, теперь хочется большего. Потенциал Зелима позволяет бороться в финале и, безусловно, он предпримет очередную попытку.

В остальных весах можно будет наблюдать за острой внутренней конкуренцией. Но наибольший интерес вызывает категория до 90 кг, где с начала года феерит Эльджан Гаджиев. Четыре награды Мирового тура дзюдо, победа на чемпионате Европы - он набрал невероятный темп и на такой волне замахнулся и на медаль ЧМ. Также в Абу-Даби на татами выйдет Вугар Талыбов, тогда как Мурад Фатиев, имеющий на данный момент наивысший рейтинг среди наших дзюдоистов в весе до 90 кг, пропускает старт.

Помимо Талыбова, дебютантом мундиаля станет Кямран Сулейманов, который в весе до 66 кг поборется вместе с Яшаром Наджафовым. Тогда как у легковесов наблюдается уже привычный тандем последних лет - Балабей Агаев и Туран Байрамов. Наверняка после своей первой медали с чемпионата Европы Балабей постарается подняться и на пьедестал ЧМ, на который еще не поднимался. Равно как и Байрамов.

В женском зачете все внимание будет приковано к Лейле Алиевой (48 кг) и Ачелье Топрак (57 кг). Если положение Лейлы в рейтинге комфортно для попадания в Париж, то у другой нашей дзюдоистки все сложнее - на данный момент она попадает на Игры лишь по континентальной квоте. А потому в Абу-Даби надо пройти по турнирной сетке как можно дальше.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz