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Вторая победа Галандарзаде на «Большом шлеме»

Дзюдо
Новости
11 Мая 2024 11:57
Вторая победа Галандарзаде на «Большом шлеме»

В Астане продолжается турнир «Большого шлема» по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнований выступают четыре азербайджанских спортсмена.

73 кг Рашид Мамедалиев начал выступление со второго круга, проиграв Мануэлю Парлатти (Италия). Вусал Галандарзаде начал с победы над Аруном Кумаром (Индия), а затем одолел Гиоргия Чихелидзе (Грузия).

81 кг Омар Раджабли начал борьбу со второго круга, уступив Насе Херковичу (Словения). Магеррам Имамвердиев проиграл Аурильену Бонферони (Швейцария).

Отметим, что после первого дня турнира в активе нашей команды одна бронзовая награда, завоеванная Кямраном Сулеймановым (66 кг).

İdman.biz

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