10 Мая 2024
RU

Сулейманов вышел в полуфинал "Большого шлема"

Дзюдо
Новости
10 Мая 2024 13:05
Сулейманов вышел в полуфинал "Большого шлема"

Сегодня в Астане начался турнир «Большого шлема» по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований выступают семь наших спортсменов.

60 кг
Ахмед Юсифов начал с победы над Дауреном Сюкеновым (Казахстан), а затем одолел Яма Вользака (Израиль), выйдя в четвертьфинал.
Назир Талыбов прошел Йонатана Чарона (Куба) и Магжана Шамшадина (Казахстан), пробившись в четвертьфинал.

66 кг
Кямран Сулейманов одолел Ербола Асасбекова (Кыргызстан), Жюльена Фраскадоре (Канада) и Страхинджу Бунчича (Сербия), выйдя в полуфинал.
Руслан Пашаев нанес поражение Матежу Поляку (Словакия) и Гусману Киргизбаеву (Казахстан), но в четвертьфинале проиграл Лукасу Саа (Финляндия), отправившись в утешительный блок.

48 кг
Лейла Алиева нанесла поражение Жибек Жаксыбай (Казахстан) и Таре Бабулфат (Швеция), выйдя в четвертьфинал.

57 кг
Ачелья Топрак уступила Пихле Салонен (Финляндия).
Фидан Ализаде одержала победу над Диной Муханбет (Казахстан), но затем проиграла олимпийской чемпионке Рафаэле Сильве (Бразилия).

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Астанинский форсаж
09:08
Дзюдо

Астанинский форсаж

Сегодня в Астане начинается турнир "Большого шлема" по дзюдо
Определились соперники наших дзюдоистов на "Большом шлеме"
9 Мая 13:47
Дзюдо

Определились соперники наших дзюдоистов на "Большом шлеме"

В Астане состоялась жеребьевка стартующего завтра турнира «Большого шлема» по дзюдо
Пять азербайджанских дзюдоистов будут сеянными на "Большом шлеме"
9 Мая 10:27
Дзюдо

Пять азербайджанских дзюдоистов будут сеянными на "Большом шлеме"

Сразу два спортсмена в этом статусе выступят в категории +100 кг
Международный тренировочный сбор в Гейгеле - ФОТО
8 Мая 20:06
Дзюдо

Международный тренировочный сбор в Гейгеле - ФОТО

Тренировочный сбор направлен на подготовку к чемпионату Европы среди юниоров по дзюдо, который пройдет в столице Болгарии Софии 27-30 июня
"Мечты Гаджиева могут сбыться раньше, чем он думает"
8 Мая 18:02
Дзюдо

"Мечты Гаджиева могут сбыться раньше, чем он думает"

"Это поразительный год для Эльджана Гаджиева"
Тренировочный лагерь дзюдоистов в Гейгеле
8 Мая 11:42
Дзюдо

Тренировочный лагерь дзюдоистов в Гейгеле

В Гейгеле завершается учебно-тренировочный лагерь юных дзюдоистов

Самое читаемое

"Получить лицензию будет непросто"
7 Мая 17:44
Борьба

"Получить лицензию будет непросто"

"Мы полностью готовы к лицензионному турниру"
Рахиль Мамедов должен остаться в Польше!
7 Мая 16:52
Азербайджанский футбол

Рахиль Мамедов должен остаться в Польше!

Поляки считают, что трансфер 29-летнего центрального защитника стоит всего 300 тысяч евро и этим должны воспользоваться другие клубы
Лучшие тренеры мира - СПИСОК
7 Мая 16:02
Мировой футбол

Лучшие тренеры мира - СПИСОК

Список обнародовал "FourFourTwo"
Фантастическая развязка в матче "Реал" - "Бавария" - ВИДЕО
9 Мая 01:01
Мировой футбол

Фантастическая развязка в матче "Реал" - "Бавария" - ВИДЕО

Сегодня завершится полуфинальный этап Лиги Чемпионов