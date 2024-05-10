Сулейманов вышел в полуфинал "Большого шлема"

Сегодня в Астане начался турнир «Большого шлема» по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований выступают семь наших спортсменов.

60 кг

Ахмед Юсифов начал с победы над Дауреном Сюкеновым (Казахстан), а затем одолел Яма Вользака (Израиль), выйдя в четвертьфинал.

Назир Талыбов прошел Йонатана Чарона (Куба) и Магжана Шамшадина (Казахстан), пробившись в четвертьфинал.

66 кг

Кямран Сулейманов одолел Ербола Асасбекова (Кыргызстан), Жюльена Фраскадоре (Канада) и Страхинджу Бунчича (Сербия), выйдя в полуфинал.

Руслан Пашаев нанес поражение Матежу Поляку (Словакия) и Гусману Киргизбаеву (Казахстан), но в четвертьфинале проиграл Лукасу Саа (Финляндия), отправившись в утешительный блок.

48 кг

Лейла Алиева нанесла поражение Жибек Жаксыбай (Казахстан) и Таре Бабулфат (Швеция), выйдя в четвертьфинал.

57 кг

Ачелья Топрак уступила Пихле Салонен (Финляндия).

Фидан Ализаде одержала победу над Диной Муханбет (Казахстан), но затем проиграла олимпийской чемпионке Рафаэле Сильве (Бразилия).

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