Сулейманов вышел в полуфинал "Большого шлема"

Сегодня в Астане начался турнир «Большого шлема» по дзюдо.
Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований выступают семь наших спортсменов.
60 кг
Ахмед Юсифов начал с победы над Дауреном Сюкеновым (Казахстан), а затем одолел Яма Вользака (Израиль), выйдя в четвертьфинал.
Назир Талыбов прошел Йонатана Чарона (Куба) и Магжана Шамшадина (Казахстан), пробившись в четвертьфинал.
66 кг
Кямран Сулейманов одолел Ербола Асасбекова (Кыргызстан), Жюльена Фраскадоре (Канада) и Страхинджу Бунчича (Сербия), выйдя в полуфинал.
Руслан Пашаев нанес поражение Матежу Поляку (Словакия) и Гусману Киргизбаеву (Казахстан), но в четвертьфинале проиграл Лукасу Саа (Финляндия), отправившись в утешительный блок.
48 кг
Лейла Алиева нанесла поражение Жибек Жаксыбай (Казахстан) и Таре Бабулфат (Швеция), выйдя в четвертьфинал.
57 кг
Ачелья Топрак уступила Пихле Салонен (Финляндия).
Фидан Ализаде одержала победу над Диной Муханбет (Казахстан), но затем проиграла олимпийской чемпионке Рафаэле Сильве (Бразилия).
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