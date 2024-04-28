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Эльджан Гаджиев: "Когда у тебя большие мечты и сильная команда, то возможно все"

Дзюдо
Новости
28 Апреля 2024 08:51
Эльджан Гаджиев: "Когда у тебя большие мечты и сильная команда, то возможно все"

«Это действительно прекрасное чувство. Я не знаю, как объяснить, но просто не могу перестать улыбаться».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил чемпион Европы Эльджан Гаджиев (90 кг) после победы в Загребе.

Азербайджанский дзюдоист признался, что рассчитывал побороться за место в финале. «Я хотел идти планомерно от схватки к схватке, побеждая соперников и продвигаясь по сетке. Это было непросто, но я всегда мечтал стать чемпионом Европы», - заявил Гаджиев.

Говоря о проведенных схватках, спортсмен добавил, что самой тяжелой была стартовая встреча с хорватом Йосипом Буличем. «Обычно так и бывает, потому что тело только входит в соревновательный ритм. Поэтому первая схватка - это что-то вроде процесса адаптации. Но после стартового поединка я начал открываться», - подчеркнул Гаджиев.

Он прокомментировал и победу над олимпийским чемпионом Лашей Бекаури. «Я боролся с ним в финале турнира «Большого шлема» в Тбилиси, где проиграл. Тогда у меня тогда был вывихнут палец на ноге, и я хотел провести матч-реванш. Поэтому благодарен тому, что это получилось», - добавил Эльджан.

Он подчеркнул, что переход в вес до 90 кг оказался правильным шагом. «Мне пришлось сильно похудеть. Когда я выступал в категории до 81 кг, то мог выложиться примерно на 70% даже в свой лучший день. Когда у тебя большие мечты и сильная команда, возможно все, в том числе изменить вес и стать чемпионом Европы. Моя мечта – выиграть все три титула. Я еще молод и теперь в весовой категории до 90 кг могу использовать всю свою силу. Я думаю, что этот вес является лучшим для меня», - резюмировал Гаджиев в интервью сайту Европейского Союза дзюдо.

İdman.biz

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