Золотые надежды чемпионата Европы

Сегодня в Загребе начинается чемпионат Европы по дзюдо. Он станет одной из важнейших остановок сборной Азербайджана на пути к Олимпиаде. С Хорватией связаны большие ожидания и нашей команде по силам даже превзойти результат прошлогоднего ЕВРО.

Как передает İdman.biz, с последнего континентального первенства прошло не так много времени: в ноябре в Монпелье наши дзюдоисты выиграли две золотые награды усилиями Хидаята Гейдарова (73 кг) и Зелима Коцоева (100 кг). Естественно, что они являются одними из главных претендентов на победу и на сей раз. В активе Хидаята уже четыре титула и он может стать чемпионом в третий раз подряд, установив новую планку достижений.

Команда будет представлена в Загребе сильнейшим составом. В ряде категорий продолжается внутренняя конкуренция за статус первого номера и чемпионат Европы является шансом для многих дзюдоистов. Эту мысль перед началом соревнования озвучил и исполнительный вице-президент федерации Рашад Расуллу. Он отметил, что хотя практически во всех категориях мужская сборная и обеспечила лицензии, имена олимпийцев станут известны много позже. А значит, результат на ЕВРО также может сыграть свою роль.

А олимпийский чемпион Эльнур Мамедли подчеркнул, что команда может даже превзойти результат прошлогоднего чемпионата Европы, а в каждом весе есть спортсмены, способные решать высокие задачи.

В целом, состав получился в подавляющем большинстве достаточно прогнозируемым. Правда, сборная не будет представлена в тяжелой категории, но здесь есть свои нюансы. Заключаются они в том, что каждая команда может выставить как в мужском, так и женском зачете не более девяти спортсменов в семи весах. И мужская сборная уложилась в лимит, а отсутствие в заявке супертяжеловеса обусловлено тем, что сразу в трех категориях будут бороться по два наших участника. Это Балабей Агаев и Туран Байрамов (оба 60 кг), Хидаят Гейдаров и Рашид Мамедалиев (оба 73 кг), Мурад Фатиев и Эльджан Гаджиев (оба 90). Причем, по итогам жеребьевки Агаев с Байрамовым и Гейдаров и Мамедалиевым попали в одну группу. А значит, встреча между ними вполне реальна.

В Загребе выступят команды из 47 стран. Восемь из них заявили максимальное количество участников. По 18 спортсменов делегируют хозяева татами, а также команды Италии, Франции, Украины, Нидерландов, Испании, Сербии и Германии.

Всего на татами в Хорватии выйдут 439 дзюдоистов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz