Зелим Коцоев: "Надеемся на отличный результат на чемпионате Европы"

«Надеемся на отличный результат на чемпионате Европы. Возможно, будет даже лучше, чем в прошлом году».

Об этом İdman.biz заявил азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг) в преддверии ЕВРО в Загребе, который пройдет 25-27 апреля.

Как передает İdman.biz, Коцоев будет выступать в статусе действующего обладателя титула, добытого в прошлом ноябре в Монпелье: «Тренировку и нагрузку не сбавляю. Не скажу, что в данный момент готов на все сто процентов, так как подготовка идет с прицелом на Олимпиаду. В этом смысле главная задача – успешное выступление в Париже».

По поводу своих шансов вновь побороться за чемпионство, Коцоев отметил: «Я тренировался, готовился и не переживаю. Как суждено - так и будет».

Напомним, что на чемпионате Европы прошлого года сборная выиграла две золотые медали: победу одержали Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz