23 Апреля 2024
RU

"Все внимание на ЕВРО будет приковано к Гейдарову"

Дзюдо
Новости
23 Апреля 2024 10:14
"Все внимание на ЕВРО будет приковано к Гейдарову"

Европейский Союз дзюдо (EJU) в преддверии чемпионата континента, который пройдет 25-27 апреля в Загребе, выделила Хидаята Гейдарова.

Как передает İdman.biz, портал организации считает азербайджанского дзюдоиста одним из главных претендентов на победу:

«Все внимание будет приковано к действующему чемпиону Европы, обладателю трех титулов, победителю ЕВРО среди юношей, юниоров и спортсменов до 23 лет. Не говоря уже о том, что Гейдаров занимает первое место в мировом рейтинге. За последние пять соревнований он завоевал четыре золотые медали, и 26-летний спортсмен только растет. Однако ему придется соревноваться с одними из лучших в мире, чтобы завоевать третий титул подряд».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Наджафов и Маргвелашвили могут встретиться в финале ЕВРО"
22 Апреля 15:40
Дзюдо

"Наджафов и Маргвелашвили могут встретиться в финале ЕВРО"

Европейский Союз дзюдо (EJU) в преддверии чемпионата континента, который пройдет 25-27 апреля в Загребе, выделила Яшара Наджафова
ЖЕЛАНИЕ Эльджана Гаджиева на чемпионате Европы
22 Апреля 12:03
Дзюдо

ЖЕЛАНИЕ Эльджана Гаджиева на чемпионате Европы

"Я начал худеть, и мои тяжелые тренировки уменьшились"
Азербайджан стал вторым на Кубке Европы - 6 медалей - ФОТО
22 Апреля 11:31
Дзюдо

Азербайджан стал вторым на Кубке Европы - 6 медалей - ФОТО

Завершился Кубок Европы среди юных дзюдоистов, который проходил в городе Линьяно (Италия)
Кубок Европы: наши дзюдоисты завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медаль - ФОТО
21 Апреля 09:00
Дзюдо

Кубок Европы: наши дзюдоисты завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медаль - ФОТО

В итальянском Линьяно стартовал молодежный Кубок Европы по дзюдо
Принята стратегия Федерации дзюдо Азербайджана на 2024-2028 годы - важные РЕШЕНИЯ на конференции - ФОТО
20 Апреля 20:15
Дзюдо

Принята стратегия Федерации дзюдо Азербайджана на 2024-2028 годы - важные РЕШЕНИЯ на конференции - ФОТО

Состоялась очередная конференция Федерации дзюдо Азербайджана
Хидаят Гейдаров возглавил список участников чемпионата Европы
19 Апреля 16:37
Дзюдо

Хидаят Гейдаров возглавил список участников чемпионата Европы

Азербайджанский спортсмен имеет наиболее высокие показатели среди атлетов всех весовых категорий

Самое читаемое

Месси против Роналду. Окончательный ответ на вопрос "кто лучше"
21 Апреля 16:10
Мировой футбол

Месси против Роналду. Окончательный ответ на вопрос "кто лучше"

Кладем конец всем спорам, сравнивая сезон за сезоном двух лучших игроков мира
Махмуд Гурбанов: "Если ты не можешь работать в Азербайджане, то забудь про заграницу" - ВИДЕО - ФОТО
20 Апреля 11:07
Азербайджанский футбол

Махмуд Гурбанов: "Если ты не можешь работать в Азербайджане, то забудь про заграницу" - ВИДЕО - ФОТО

Он сравнил нынешний состав со временем, когда сам играл в сборной
Еще один потенциальный соперник "Карабаха" в Лиге Чемпионов
22 Апреля 09:21
Азербайджанский футбол

Еще один потенциальный соперник "Карабаха" в Лиге Чемпионов

"Виртус" стал четвертым возможным соперником чемпиона Азербайджана
Александра Кирои-Богатырева: "Нынешний Кубок мира в Баку - самый лучший, на котором я выступала"
20 Апреля 17:08
Гимнастика

Александра Кирои-Богатырева: "Нынешний Кубок мира в Баку - самый лучший, на котором я выступала"

"Скоро у меня будет отбор на Летние Игры и каждый старт очень важен"