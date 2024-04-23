"Все внимание на ЕВРО будет приковано к Гейдарову"

Европейский Союз дзюдо (EJU) в преддверии чемпионата континента, который пройдет 25-27 апреля в Загребе, выделила Хидаята Гейдарова.

Как передает İdman.biz, портал организации считает азербайджанского дзюдоиста одним из главных претендентов на победу:

«Все внимание будет приковано к действующему чемпиону Европы, обладателю трех титулов, победителю ЕВРО среди юношей, юниоров и спортсменов до 23 лет. Не говоря уже о том, что Гейдаров занимает первое место в мировом рейтинге. За последние пять соревнований он завоевал четыре золотые медали, и 26-летний спортсмен только растет. Однако ему придется соревноваться с одними из лучших в мире, чтобы завоевать третий титул подряд».

İdman.biz