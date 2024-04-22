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"Наджафов и Маргвелашвили могут встретиться в финале ЕВРО"

Дзюдо
Новости
22 Апреля 2024 15:40
"Наджафов и Маргвелашвили могут встретиться в финале ЕВРО"

Европейский Союз дзюдо (EJU) в преддверии чемпионата континента, который пройдет 25-27 апреля в Загребе, выделила Яшара Наджафова.

Как передает İdman.biz, портал организации считает азербайджанского дзюдоиста одним из главных претендентов на медаль:

"Наджафов лидирует в категории до 66 кг. Хотя он занимает шестое место в мировом рейтинге, впереди Яшара только два представителя Европы: действующий чемпион Европы Денис Виеру (Молдова) и испанская сенсация Давид Гарсиа Торне. Вторым после Наджафова является один из более старших конкурентов, серебряный призер Олимпиады Важа Маргвелашвили (Грузия), который в последний раз выигрывал свой титул чемпиона Европы в Казани в 2016 году.

Если оба будут в отличной форме в Загребе, они встретятся в финале".

İdman.biz

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