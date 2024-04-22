Азербайджан стал вторым на Кубке Европы - 6 медалей - ФОТО

Завершился Кубок Европы среди юных дзюдоистов, который проходил в городе Линьяно (Италия).

Как сообщает İdman.biz, азербайджанские спортсмены завершили соревнование с 2 золотыми, 1 серебряной и 3 бронзовыми медалями.

Во второй день соревнований Сулейман Шукуров (81 кг) завоевал серебро, Гадир Гусейнов занял 7-е место. В весе 100 кг Аждар Багиров выиграл золото, а Нихад Шихализаде - бронзу. А в категории +100 кг Рамазан Ахмедов занял третье место.

Азербайджан занял 4-е место в командном зачете и 2-е место среди юношей.

Отметим, что ранее в весе 60 кг Низами Имранов выиграл золото, а Магомед Мусаев (66 кг) - бронзу.

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