Сборная Азербайджана на Кубке Европы

Сборная Азербайджана примет участие в молодежном Кубке Европы в итальянском Линьяно.

Как сообщает İdman.biz, нашу национальную сборную на турнире будут представлять 14 дзюдоистов в 6 весовых категориях.

Кубок Европы пройдет 20-21 апреля. В турнире примут участие 496 спортсменов из 29 стран.

Наша команда отправилась на соревнования под руководством главного тренера молодёжной сборной Эльхана Мамедова. После Кубка Европы наши дзюдоисты примут участие в международных сборах, которые пройдут в Линьяно 22-24 апреля.

Состав:

60 кг

Низами Имранов

Нурлан Керимли

Бабарахим Мирзаев

66 кг

Захир Агазаде

Мухаммад Мусаев

Эльтадж Юсифли

81 кг

Сулейман Шукуров

Мамед Азизбеков

Мамедрза Гаджизаде

Гадир Гусейнов

90 кг

Исмаил Заманов

100 кг

Айдар Багиров

Нихад Шихализаде

+100 кг

Рамазан Ахмедов

İdman.biz