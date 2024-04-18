Туран Байрамов объявил о своей цели на чемпионате Европы

«Наша подготовка к чемпионату Европы находится на высоком уровне».

Об этом İdman.biz заявил дзюдоист сборной Азербайджана Туран Байрамов (60 кг).

Он заявил, что полностью готов к чемпионату Европы, который пройдет в Загребе:

"На этом соревновании каждый показывает всю свою силу. Да, я стал чемпионом Европы среди юниоров. Сделаю все возможное, чтобы выиграть этот титул и среди взрослых. Моя главная цель - достойно выступить на чемпионате Европы. В дальнейшем хочу успешно выступить на чемпионате мира и поехать на Олимпиаду».

Отметим, что чемпионат Европы пройдет 25-27 апреля в Загребе, столице Хорватии.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz