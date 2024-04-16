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Рашад Расуллу: "Трудно давать прогнозы, но сборной по силам…"

Дзюдо
Новости
16 Апреля 2024 17:48
Рашад Расуллу: "Трудно давать прогнозы, но сборной по силам…"

«Всегда сложно давать прогнозы перед соревнованиями, и на чемпионат Европы в том числе. Но думаю, что команда может повторить прошлогодний результат».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу.

Он оценил подготовку сборной к чемпионату Европы, который пройдет 25-27 апреля в Загребе.

«В данный момент все подчинено подготовке к Олимпиаде. ЕВРО - это шанс для каждого спортсмена. В Загребе дзюдоисты также будут бороться за рейтинговые очки и постараются показать себя. Календарь у нас довольно плотный, после чемпионата Европы состоится чемпионат мира в Абу-Даби, а затем Олимпиада», - подчеркнул Расуллу.

Он рассказал о том, что чемпионат Европы станет хорошей проверкой для каждого дзюдоиста. «Во многих весах у нас острая конкуренция, имена участников Олимпиады еще не определены, хотя во всех категориях в мужских весах у нас есть лицензии. Поэтому конкуренция за место в составе продолжается», - подчеркнул Расуллу.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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