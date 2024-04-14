Сборная Азербайджана завоевала 7 медалей - ФОТО

Вчера в столице Германии Берлине стартовал турнир Кубка Европы по дзюдо среди юниоров.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований азербайджанские дзюдоисты завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Двое наших представителей встретились в финале в весовой категории до 50 кг. В поединке Бахадир Фейзуллаев - Мамедали Гусиев победил первый.

Азербайджанские дзюдоисты завоевали все три медали в весе до 60 кг. В финальной встрече между Нихадом Рагимовым и Озганом Гулиевым победил первый. Фарид Гараев завоевал бронзу.

В весовой категории до 66 кг Кянан Садыгов завоевал золотую медаль, а Умуд Гурбанов - бронзовую.

Отметим, что сегодня к борьбе присоединятся еще 4 дзюдоиста.

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