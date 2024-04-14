14 Апреля 2024
RU

Сборная Азербайджана завоевала 7 медалей - ФОТО

Дзюдо
Новости
14 Апреля 2024 13:03
Сборная Азербайджана завоевала 7 медалей - ФОТО

Вчера в столице Германии Берлине стартовал турнир Кубка Европы по дзюдо среди юниоров.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований азербайджанские дзюдоисты завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Двое наших представителей встретились в финале в весовой категории до 50 кг. В поединке Бахадир Фейзуллаев - Мамедали Гусиев победил первый.

Азербайджанские дзюдоисты завоевали все три медали в весе до 60 кг. В финальной встрече между Нихадом Рагимовым и Озганом Гулиевым победил первый. Фарид Гараев завоевал бронзу.

В весовой категории до 66 кг Кянан Садыгов завоевал золотую медаль, а Умуд Гурбанов - бронзовую.

Отметим, что сегодня к борьбе присоединятся еще 4 дзюдоиста.

İdman.biz

Новости по теме

Определились победители в 10 весовых категориях - ФОТО
00:01
Дзюдо

Определились победители в 10 весовых категориях - ФОТО

Стартовало первенство бакинских сел по дзюдо среди юниоров
Цифры чемпионата Европы: 439 дзюдоистов из 47-ми стран
12 Апреля 17:51
Дзюдо

Цифры чемпионата Европы: 439 дзюдоистов из 47-ми стран

Hа чемпионат Европы по дзюдо пройдет 25-27 апреля в Загребе
Сборная Азербайджана примет участие в Кубке Европы - СОСТАВ
12 Апреля 15:55
Дзюдо

Сборная Азербайджана примет участие в Кубке Европы - СОСТАВ

Сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в молодежном Кубке Европы. Как сообщает İdman.biz, в состав нашей команды войдут 9 дзюдоистов.

Мировой тур дзюдо возобновится в мае
12 Апреля 14:24
Дзюдо

Мировой тур дзюдо возобновится в мае

Апрель в мировом календаре отдан под континентальные первенства
Оптимальным составом на чемпионат Европы
11 Апреля 17:06
Дзюдо

Оптимальным составом на чемпионат Европы

Всего на чемпионате выступят 440 спортсменов из 47-ми стран
Сборы в Чехии завершены
11 Апреля 16:27
Дзюдо

Сборы в Чехии завершены

B сборах, прошедших 8-10 апреля, приняли участие 12 членов сборной Азербайджана

Самое читаемое

Футболист "Карабаха": "Никто не верил, что я забью столько голов" - ВИДЕО
11 Апреля 18:30
Азербайджанский футбол

Футболист "Карабаха": "Никто не верил, что я забью столько голов" - ВИДЕО

"Этот сезон стал для меня успешным"
Азербайджан вошел в Топ-5 на ЕВРО
11 Апреля 16:30
Гимнастика

Азербайджан вошел в Топ-5 на ЕВРО

Европейская гимнастика опубликовала медальную статистику чемпионата Европы по прыжкам на батуте и тамблингу, завершившемуся в португальском Гимараэше
Лига Конференций: 5 голов в матче "Олимпиакос" - "Фенербахче" и другие игры - ВИДЕО
12 Апреля 07:30
Мировой футбол

Лига Конференций: 5 голов в матче "Олимпиакос" - "Фенербахче" и другие игры - ВИДЕО

Сегодня стартовала 1/4 финала Лиги Конференций
"Фенербахче" присуждено техническое поражение
11 Апреля 23:24
Мировой футбол

"Фенербахче" присуждено техническое поражение

Такое решение принял Дисциплинарный комитет профессионального футбола Турции