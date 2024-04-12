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Сборная Азербайджана примет участие в Кубке Европы - СОСТАВ

Дзюдо
Новости
12 Апреля 2024 15:55
Сборная Азербайджана примет участие в Кубке Европы - СОСТАВ

Сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в молодежном Кубке Европы.

Как сообщает İdman.biz, в состав нашей команды войдут 9 дзюдоистов.

Турнир пройдет 13 апреля в Познани, Польша. Наша сборная отправится на соревнования, организованные Европейским союзом дзюдо. Под руководством тренера женской сборной Эльнура Исмайлова в поединках примут участие Фарида Мирзаева, Конуль Алиева (48 кг), Хадиджа Гадашова, Нурай Гулиева (52 кг), Гюльнара Байрамова, Фидан Гасымова (57 кг), Лейла Атаева (63 кг), Парвана Абдуллаева (70 кг) и Нигяр Сулейманова (+78 кг).

Отметим, что в турнире примут участие 420 спортсменов из 21 страны.

İdman.biz

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