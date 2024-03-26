"4 золота - не рядовой успех"

"Бремен Мастерс" получился очень интересным. Обычно в этом турнире принимают участие больше европейских стран, но на этот раз присутствовали также дзюдоисты из Бразилии, Японии, Узбекистана и других стран Азии.

Об этом İdman.biz заявил главный тренер юношеской сборной Азербайджана по дзюдо Эльхан Мамедов.

42-летний специалист оценил выступление нашей команды на "Бремен мастерсе" в Германии. Он отметил, что завоевание 4 золотых и 3 бронзовых медалей в напряженной борьбе и первое место в командном зачете свидетельствует о развитии:

"В прошлом году мы опередили всех с 2 золотыми, 1 серебряной и 1 бронзовой наградой. Но в этот раз мы участвовали в турнире более сильной командой. Некоторые спортсмены меня порадовали. Конечно, были и те, кто не оправдал ожиданий. Год только начался. Это тоже нормально. Бразилия и Узбекистан участвовали в этом соревновании полными командами. Ведущие японские спортсмены-тяжеловесы не выступили. Мы завоевали медали практически во всех весовых категориях. В весовой категории 100 кг нас никто не представлял. Пробел есть только в весе 81 кг. Мы ищем. Думаем, что скоро решим эту проблему. Учитывая все это, могу сказать, что наши результаты очень хорошие. 4 золота - это не рядовой успех.

Отметим, что на "Бремен мастерс" наши дзюдоисты Мухаммад Мусаев (66 кг), Сулейман Алиев (73 кг), Аслан Коцоев (90 кг) и Канан Насибов (+100 кг) завоевали золотые медали, победив всех своих соперников. Третье место заняли Бабарахим Мирзаев (60 кг), Ислам Рагимов (66 кг) и Тунджай Шамиль (90 кг).

Эмин Ага

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