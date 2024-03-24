С 2 золотыми и 1 серебряной медалью из Германии - ФОТО

В Германии завершился международный Кубок Тюрингии по дзюдо среди юношей и девушек.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завоевала 2 золотые и 1 серебряную медали.

Хадиджа Абдуллаева (40 кг) и Вусала Гаджиева (52 кг) победили всех своих соперниц и заняли высшие места на пьедестале почета. Лейла Алекперова (44 кг) стала второй, проиграв лишь в финале.

Сборная Азербайджана заняла 4-е место в общем медальном зачете соревнований.

Отметим, что нашу сборную на турнире представляли 15 дзюдоистов в 6 весовых категориях.

İdman.biz