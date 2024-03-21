Жребий брошен: дзюдоисты узнали соперников на "Большом шлеме"

В Тбилиси прошла жеребьевка стартующего там завтра турнира «Большого шлема» по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, команда Азербайджана будет представлена на рейтинговом соревновании 15-ю спортсменами, которые узнали соперников по первым схваткам.

60 кг

Балабей Агаев – Ядав Кумар (Индия)

Туран Байрамов – победитель пары Кван-Джин Чаэ (Северная Корея) – Андреа Карлино (Италия)

66 кг

Руслан Пашаев – Гиоргий Отиашвили (Грузия)

Ращид Елкиев – Кубанычбек Айбек Уулу (Кыргызстан)

73 кг

Ибрагим Алиев – Марк Христов (Болгария)

81 кг

Омар Раджабли – Томас Моралес (Аргентина)

Магеррам Имамвердиев – Асад Масабиров (Кыргызстан)

90 кг

Вугар Талыбов – Алекс Барто (Словакия)

Эльджан Гаджиев – победитель пары Джамал Петгрейв (Великобритания) – Давит Агасарян (США)

+100 кг

Ушанги Кокаури – Марвин Гадео (Монако)

Джамал Гамзатханов – Шохрухон Бахтиоров (Узбекистан)

48 кг

Лейла Алиева – Катарина Танзер (Австрия)

52 кг

Гюльтадж Мамедалиева – победительница пары Леони Гонсалес (Франция) – Бинта Ндиайе (Швейцария)

57 кг

Ачелья Топрак – Нино Лоладзе (Грузия)

Фидан Ализаде – победительница пары Ирина Зуева (Нейтральный статус) – Гванца Мчедлишвили (Грузия)

İdman.biz