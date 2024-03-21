Жребий брошен: дзюдоисты узнали соперников на "Большом шлеме"

В Тбилиси прошла жеребьевка стартующего там завтра турнира «Большого шлема» по дзюдо.
Как сообщает İdman.biz, команда Азербайджана будет представлена на рейтинговом соревновании 15-ю спортсменами, которые узнали соперников по первым схваткам.
60 кг
Балабей Агаев – Ядав Кумар (Индия)
Туран Байрамов – победитель пары Кван-Джин Чаэ (Северная Корея) – Андреа Карлино (Италия)
66 кг
Руслан Пашаев – Гиоргий Отиашвили (Грузия)
Ращид Елкиев – Кубанычбек Айбек Уулу (Кыргызстан)
73 кг
Ибрагим Алиев – Марк Христов (Болгария)
81 кг
Омар Раджабли – Томас Моралес (Аргентина)
Магеррам Имамвердиев – Асад Масабиров (Кыргызстан)
90 кг
Вугар Талыбов – Алекс Барто (Словакия)
Эльджан Гаджиев – победитель пары Джамал Петгрейв (Великобритания) – Давит Агасарян (США)
+100 кг
Ушанги Кокаури – Марвин Гадео (Монако)
Джамал Гамзатханов – Шохрухон Бахтиоров (Узбекистан)
48 кг
Лейла Алиева – Катарина Танзер (Австрия)
52 кг
Гюльтадж Мамедалиева – победительница пары Леони Гонсалес (Франция) – Бинта Ндиайе (Швейцария)
57 кг
Ачелья Топрак – Нино Лоладзе (Грузия)
Фидан Ализаде – победительница пары Ирина Зуева (Нейтральный статус) – Гванца Мчедлишвили (Грузия)
İdman.biz