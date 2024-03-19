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Пять азербайджанских дзюдоистов будут сеянными на "Большом шлеме"

Дзюдо
Новости
19 Марта 2024 15:15
Пять азербайджанских дзюдоистов будут сеянными на "Большом шлеме"

Пять азербайджанских дзюдоистов будут сеянными на турнире «Большого шлема», который пройдет 22-24 марта в Тбилиси.

Как сообщает İdman.biz, в весе до 60 кг сразу два наших спортсмена выступят в этом качестве. У Балабея Агаева будет второй стартовый номер, а у Турана Байрамова - четвертый. Ушанги Кокаури (+100 кг) начнет соревнование пятым участником в своей категории.

Что касается женского зачета, то Лейла Алиева (48 кг) является шестой, а Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) - пятой.

Отметим, что на «Большом шлеме» также выступят Руслан Пашаев, Рашад Елкиев (60 кг), Ибрагим Алиев (73 кг), Омар Раджабли, Магеррам Имамвердиев (оба 80 кг), Вугар Талыбов, Эльджан Гаджиев (оба 90 кг), Джамал Гамзатханов (+100 кг), Ачелья Топрак и Фидан Ализаде (57 кг).

Ниджат Закиев

İdman.biz

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