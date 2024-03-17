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Состоялись экзамены на получение поясов - ФОТО

Дзюдо
Новости
17 Марта 2024 14:47
Состоялись экзамены на получение поясов - ФОТО

16 марта в тренировочном центре национальных сборных по дзюдо, состоялся официальный экзамен на получение поясов по дзюдо, организованный Федерацией дзюдо Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, более 250 дзюдоистов сдали экзамен на получение поясов разной степени в зависимости от возраста.

Спортсменам, успешно сдавшим экзамен, были вручены соответствующие пояса и сертификаты. Спортивный директор Федерации Кямран Талыбов сообщил, что экзамены будут проводиться и в дальнейшем:

"Сегодня Федерация дзюдо Азербайджана провела четвертый экзамен. До этого экзамены на получение поясов были организованы в городах Баку, Гянджа и Сабирабад. После этого в течение года планируется проводить экзамены на получение поясов в разных регионах и городах. На сегодняшнем экзамене более 250 спортсменов сдавали экзамен на получение поясов разных степеней. Основная цель этого экзамена - проверить базовые знания, технические навыки детей и расширить их базу финтов. Эти финты им очень помогут в будущих соревнованиях и турнирах».

Отметим, что основной целью экзаменов на получение поясов является доскональное изучение спортсменами приемов дзюдо, а также их мотивация.

İdman.biz

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