Хидаят Гейдаров продолжает лидировать и в мировом, и в европейском рейтинге

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) продолжает уверенно возглавлять европейский рейтинг.

Как сообщает İdman.biz, лидер мировой табели о рангах ушел в отрыв и на континенте. Его ближайшим преследователем в Европе является идущий вторым в рейтинге дзюдоистов Старого Света Мануэль Ломбардо из Италии.

В других категориях в континентальной классификации впереди идут Франсиско Гарригос (Испания, 60 кг), Денис Вьеру (Молдова, 66 кг), Маттиас Кассе (Бельгия, 81 кг), Лука Майсурадзе (Грузия, 90 кг), Илия Суламанидзе (Грузия, 100 кг) и Инал Тасоев (Нейтральный статус, +100 кг).

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