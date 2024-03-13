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Азербайджан идет шестым в Мировом туре дзюдо

Дзюдо
Новости
13 Марта 2024 10:02
Азербайджан идет шестым в Мировом туре дзюдо

Обнародована статистика выступлений команд на турнирах Мирового тура дзюдо с начала года.

Как передает İdman.biz, на данный момент прошло пять крупных рейтинговых соревнования. «Большой шлем» в Париже, Баку и Ташкенте, а также Гран-При в Одивелаше и Линце. По итогам этих стартов азербайджанские спортсмены выиграли три золотые, шесть серебряных и семь бронзовых наград. Все победы пришлись на домашний турнир, где чемпионами стали Хидаят Гейдаров (73 кг), Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг).

В общем зачете мы занимаем шестое место, опережая Турцию, Бразилию, Нидерланды, Испанию, Италию и многие другие страны.
Лидерство захватила Франция (10-7-8), далее следует Япония (9-8-16), а первую тройку замыкают нейтральные атлеты (7-4-10).

Ниджат Закиев

İdman.biz

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