16 азербайджанских дзюдоистов выступят на "Большом шлеме"

Следующей остановкой Мирового тура дзюдо станет Тбилиси.

Как сообщает İdman.biz, 22-24 марта в столице Грузии состоится турнир «Большого шлема», в котором примет участие и команда Азербайджана.

В заявку вошли 16 спортсменов: Балабей Агаев, Туран Байрамов (оба 66 кг), Руслан Пашаев, Рашад Елкиев (оба 66 кг), Ибрагим Алиев, Магеррам Имамвердиев (73 кг), Омар Раджабли, Вугар Талыбов (оба 81 кг), Эльджан Гаджиев (90 кг), Ушанги Кокаури, Джамал Гамзатханов (+100 кг), Лейла Алиева (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева, Айдан Велиева (обе 52 кг), Ачелья Топрак и Фидан Ализаде (обе 57 кг).

В турнире выступят дзюдоисты из 75-ти стран.

Ниджат Закиев

İdman.biz