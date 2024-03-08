Велиева стала седьмой на Гран-При

Айдан Велиева (52 кг) заняла седьмое место на Гран-При, стартовавшем сегодня в в австрийском Линце.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанская дзюдоистка начала с победы над Рут Лави (Израиль), а затем справилась с Анжеликой Дельгадо (США). Эта победа вывела Велиеву в четвертьфинал, где она уступила Джессике Перейре (Бразилия).

Наша спортсменка отправилась в утешительный блок, проиграв там Марие Сидерот (Португалия) и заняв седьмое место.

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17:03

Айдан Велиева (52 кг) уступила в четвертьфинале Гран-При, проходящего в австрийском Линце.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанская дзюдоистка начала с победы над Рут Лави (Израиль), а затем справилась с Анжеликой Дельгадо (США). Эта победа вывела Велиеву в четвертьфинал, где она уступила Джессике Перейре (Бразилия).

Наша спортсменка отправилась в утешительный блок.

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16:22

Айдан Велиева (52 кг) вышла в четвертьфинал Гран-При, проходящего в австрийском Линце.

Как сообщает İdman.biz, она начала с победы над Рут Лави (Израиль), а затем справилась с Анжеликой Дельгадо (США). Эта победа вывела Велиеву в четвертьфинал.

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15:47

Сегодня в австрийском Линце начался Гран-При по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в первый день очередного соревнования Мирового тура выступают две азербайджанские спортсменки, заявленные в весе до 52 кг.

Гюльтадж Мамедалиева вступила в борьбу со второго круга, уступив Джамиле Сильве (Кабо-Верде).

Айдан Велиева начала с победы над Рут Лави (Израиль), выйдя в 1/8 финала.

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09:35

Сегодня в австрийском Линце начинается Гран-При по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в первый день очередного соревнования Мирового тура выступят две азербайджанские спортсменки, заявленные в весе до 52 кг.

Гюльтадж Мамедалиева вступит в борьбу со второго круга. Ее соперницей будет победительница пары Джамила Сильва (Кабо-Верде) – Ярден Рааб (Израиль).

Айдан Велиева выйдет на татами против Рут Лави (Израиль).

Отметим, что наша команда представлена на турнире пятью спортсменами. В последующие дни поборются Рашид Мамедалиев (73 кг), Джамал Гамзатханов (+100 кг) и Айтадж Гардашханлы (63 кг).

Ниджат Закиев

İdman.biz