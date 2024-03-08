Велиева стала седьмой на Гран-При

Айдан Велиева (52 кг) заняла седьмое место на Гран-При, стартовавшем сегодня в в австрийском Линце.
Как сообщает İdman.biz, азербайджанская дзюдоистка начала с победы над Рут Лави (Израиль), а затем справилась с Анжеликой Дельгадо (США). Эта победа вывела Велиеву в четвертьфинал, где она уступила Джессике Перейре (Бразилия).
Наша спортсменка отправилась в утешительный блок, проиграв там Марие Сидерот (Португалия) и заняв седьмое место.
-----------
17:03
Айдан Велиева (52 кг) уступила в четвертьфинале Гран-При, проходящего в австрийском Линце.
Как сообщает İdman.biz, азербайджанская дзюдоистка начала с победы над Рут Лави (Израиль), а затем справилась с Анжеликой Дельгадо (США). Эта победа вывела Велиеву в четвертьфинал, где она уступила Джессике Перейре (Бразилия).
Наша спортсменка отправилась в утешительный блок.
----------
16:22
Айдан Велиева (52 кг) вышла в четвертьфинал Гран-При, проходящего в австрийском Линце.
Как сообщает İdman.biz, она начала с победы над Рут Лави (Израиль), а затем справилась с Анжеликой Дельгадо (США). Эта победа вывела Велиеву в четвертьфинал.
-----------
15:47
Сегодня в австрийском Линце начался Гран-При по дзюдо.
Как сообщает İdman.biz, в первый день очередного соревнования Мирового тура выступают две азербайджанские спортсменки, заявленные в весе до 52 кг.
Гюльтадж Мамедалиева вступила в борьбу со второго круга, уступив Джамиле Сильве (Кабо-Верде).
Айдан Велиева начала с победы над Рут Лави (Израиль), выйдя в 1/8 финала.
----------
09:35
Сегодня в австрийском Линце начинается Гран-При по дзюдо.
Как сообщает İdman.biz, в первый день очередного соревнования Мирового тура выступят две азербайджанские спортсменки, заявленные в весе до 52 кг.
Гюльтадж Мамедалиева вступит в борьбу со второго круга. Ее соперницей будет победительница пары Джамила Сильва (Кабо-Верде) – Ярден Рааб (Израиль).
Айдан Велиева выйдет на татами против Рут Лави (Израиль).
Отметим, что наша команда представлена на турнире пятью спортсменами. В последующие дни поборются Рашид Мамедалиев (73 кг), Джамал Гамзатханов (+100 кг) и Айтадж Гардашханлы (63 кг).
Ниджат Закиев
İdman.biz