7 Марта 2024
RU

Жребий Гран-При брошен: с кем наши дзюдоисты встретятся в Линце?

Дзюдо
Новости
7 Марта 2024 18:52
Жребий Гран-При брошен: с кем наши дзюдоисты встретятся в Линце?

Сегодня в австрийском Линце прошла жеребьевка стартующего там завтра Гран-При по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в нем примет участие и команда Азербайджана из пяти спортсменов, которые определились с соперниками по первым схваткам.

Рашид Мамедалиев (73 кг) – Самуэль Гасснер (Австрия)
Джамал Гамзатханов (+100 кг) – Мустафа Фофана (Гвинея)
Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) – победительница пары Джамила Сильва (Кабо-Верде) – Ярден Рааб (Израиль)
Айдан Велиева (52 кг) – Рут Лави (Израиль)
Айтадж Гардашханлы (63 кг) – Антонетта Палумбо (Италия)

İdman.biz

Новости по теме

Ташкентские тренировки дзюдоистов
6 Марта 23:27
Дзюдо

Ташкентские тренировки дзюдоистов

Азербайджанские дзюдоисты начали международный тренировочный сбор в Ташкенте
Сборная Азербайджана примет участие в Гран-при
6 Марта 16:05
Дзюдо

Сборная Азербайджана примет участие в Гран-при

Объявлен состав сборной Азербайджана, которая примет участие в Гран-при Австрии по дзюдо
Назим Умбаев принял участие в судейском тренинге в Ташкенте
6 Марта 14:28
Дзюдо

Назим Умбаев принял участие в судейском тренинге в Ташкенте

Азербайджанский рефери категории А Назим Умбаев принял участие в тренинге, организованном под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF), в Ташкенте
Сборная продолжает тренировки в Гусарах
6 Марта 13:48
Дзюдо

Сборная продолжает тренировки в Гусарах

Команда Азербайджана по дзюдо продолжает сборы в Гусарах
Гамзатханов и Мамедалиева будут сеянными на Гран-При
5 Марта 17:27
Дзюдо

Гамзатханов и Мамедалиева будут сеянными на Гран-При

В соревновании также выступят Рашид Мамедалиев (73 кг), Айдан Велиева (53 кг) и Айтадж Гардашханлы (63 кг)
Азербайджан против дзюдоистов из 81-й страны на Гран-При
5 Марта 11:04
Дзюдо

Азербайджан против дзюдоистов из 81-й страны на Гран-При

B нем примут участие 568 спортсменов – 327 в мужском и 241 в женском зачете

Самое читаемое

Жеребьевка ЕВРО-2025: Азербайджан попал в одну группу с Турцией - ФОТО
5 Марта 16:27
Азербайджанский футбол

Жеребьевка ЕВРО-2025: Азербайджан попал в одну группу с Турцией - ФОТО

Состоялась жеребьевка отборочного раунда ЕВРО-2025 по женскому футболу
Команда Шахруддина набрала 3 очка после 11 игр
4 Марта 21:17
Азербайджанский футбол

Команда Шахруддина набрала 3 очка после 11 игр

Клуб вратаря сборной Азербайджана Шахруддина Магомедалиева завершил серию неудачных игр в Суперлиге Турции
Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Байер"
5 Марта 09:47
Азербайджанский футбол

Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Байер"

Матч, который пройдет в рамках первых игр 1/8 финала Лиги Европы, отсудят представители Франции
Новый рекорд в Лиге чемпионов
6 Марта 09:58
Мировой футбол

Новый рекорд в Лиге чемпионов

"Бавария" забила 100-й гол в 1/8 финала Лиги чемпионов