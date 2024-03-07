Жребий Гран-При брошен: с кем наши дзюдоисты встретятся в Линце?

Сегодня в австрийском Линце прошла жеребьевка стартующего там завтра Гран-При по дзюдо.
Как сообщает İdman.biz, в нем примет участие и команда Азербайджана из пяти спортсменов, которые определились с соперниками по первым схваткам.
Рашид Мамедалиев (73 кг) – Самуэль Гасснер (Австрия)
Джамал Гамзатханов (+100 кг) – Мустафа Фофана (Гвинея)
Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) – победительница пары Джамила Сильва (Кабо-Верде) – Ярден Рааб (Израиль)
Айдан Велиева (52 кг) – Рут Лави (Израиль)
Айтадж Гардашханлы (63 кг) – Антонетта Палумбо (Италия)
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