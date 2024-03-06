Назим Умбаев принял участие в судейском тренинге в Ташкенте

Азербайджанский рефери категории А Назим Умбаев принял участие в тренинге, организованном под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF), в Ташкенте.

Как сообщает İdman.biz, он состоялся после турнира «Большого шлема» в столице Узбекистана, где также работал Умбаев. По ходу турнира он получил назначение и на схватки за награды, отсудив встречу за бронзу в весе до 90 кг.

Тренинг прошел с участием главы Судейского комитета IJF Даниэля Ласкау. Арбитры обсудили различные моменты, связанные с правилами с учетом предстоящих турниров.

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