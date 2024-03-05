Азербайджан против дзюдоистов из 81-й страны на Гран-При

Команды из восьмидесяти двух стран заявились на ближайший турнир Мирового тура дзюдо – Гран-При, который пройдет 8-10 марта в Линце.

Как сообщает İdman.biz, в нем примут участие 568 спортсменов – 327 в мужском и 241 в женском зачете.

Отметим, что Азербайджан будет представлен на рейтинговом соревновании пятью дзюдоистами – Рашидом Мамедалиева (73 кг), Джамал Гамзатхановым (+100 кг), Гюльтадж Мамедалиевой, Айдан Велиевой (обе 57 кг) и Айтадж Гардашханлы (63 кг).

Самый многочисленный состав выставят хозяева татами – 34 атлета.

Ниджат Закиев

İdman.biz