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Раджабли вошел в Топ-41 мирового рейтинга, Гейдаров уверенно лидирует

Дзюдо
Новости
4 Марта 2024 13:14
Раджабли вошел в Топ-41 мирового рейтинга, Гейдаров уверенно лидирует

Международная федерация дзюдо по окончании турнира «Большого шлема» в Ташкенте обновила мировой рейтинг.

Как сообщает İdman.biz, Омар Раджабли (81 кг), занявший на соревновании пятое место, поднялся еще на 14 строчек в табели о рангах.

Теперь он занимает 41-е место. Другие азербайджанские спортсмены Зелим Цкаев и Саид Моллаи идут пятыми и восьмыми соответственно.
Хидаят Гейдаров (73 кг) уверенно возглавляет рейтинг, Зелим Коцоев (100 кг) находится на второй строчке, тогда как Балабей Агаев (60 кг) опустился на ступеньку ниже и теперь расположился на восьмой позиции.

Яшар Наджафов (66 кг) идет шестым, Мурад Фатиев (90 кг) – 12-м, а Ушанги Кокаури (+100 кг) опустился на 18-е место.

В женском зачете Лейла Алиева (48 кг) находится в Топ-21, Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) обосновалась на 15-м месте, а Ачелья Топрак (57 кг) – на 30-м.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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