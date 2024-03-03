Сборная Азербайджана заняла 2 место на Кубке Европы

В турецкой Анталье завершился Кубок Европы среди юниоров.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завершила турнир на 1-м месте.

Наши дзюдоисты завоевали в Анталье 19 медалей. Из этих медалей 4 были золотыми, 5 - серебряными и 7 - бронзовыми. В результате сборная Азербайджана заняла 1-е место в общем зачете и второе место среди девушек и юношей по количеству медалей на соревнованиях.

Отметим, что в составе сборной Азербайджана на Кубке Европы за победу боролись 37 мужчин и 20 женщин-дзюдоистов.

İdman.biz