4 Марта 2024
RU

Сборная Азербайджана заняла 2 место на Кубке Европы

Дзюдо
Новости
3 Марта 2024 22:14
Сборная Азербайджана заняла 2 место на Кубке Европы

В турецкой Анталье завершился Кубок Европы среди юниоров.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завершила турнир на 1-м месте.

Наши дзюдоисты завоевали в Анталье 19 медалей. Из этих медалей 4 были золотыми, 5 - серебряными и 7 - бронзовыми. В результате сборная Азербайджана заняла 1-е место в общем зачете и второе место среди девушек и юношей по количеству медалей на соревнованиях.

Отметим, что в составе сборной Азербайджана на Кубке Европы за победу боролись 37 мужчин и 20 женщин-дзюдоистов.

İdman.biz

Новости по теме

Омар Раджабли обживается в элите: пятое место в Ташкенте после серебра Баку
3 Марта 08:42
Дзюдо

Омар Раджабли обживается в элите: пятое место в Ташкенте после серебра Баку

Сегодня в Ташкенте завершается турнир "Большого шлема" по дзюдо
Азербайджанские дзюдоисты в первый день Кубка Европы завоевали 12 медалей - ФОТО
3 Марта 07:47
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты в первый день Кубка Европы завоевали 12 медалей - ФОТО

В турецкой Анталье стартовал Кубок Европы среди дзюдоистов-юниоров
Омар Раджабли стал пятым на "Большом шлеме"
2 Марта 17:52
Дзюдо

Омар Раджабли стал пятым на "Большом шлеме"

Азербайджанский дзюдоист Омар Раджабли (81 кг) поборется за бронзу турнира "Большого шлема" в Ташкенте
Представлен постер чемпионата Европы по дзюдо
1 Марта 17:18
Дзюдо

Представлен постер чемпионата Европы по дзюдо

Организаторы чемпионата Европы по дзюдо представили постер соревнования
Федерация дзюдо представила календарь соревнований на март
1 Марта 16:55
Дзюдо

Федерация дзюдо представила календарь соревнований на март

В него вошли не только международные, но и национальные соревнования
13 азербайджанских дзюдоистов претендуют на Олимпиаду
1 Марта 16:39
Дзюдо

13 азербайджанских дзюдоистов претендуют на Олимпиаду

13 азербайджанских дзюдоистов на данный момент успешно проходят олимпийскую квалификацию

Самое читаемое

ПРОБЛЕМА между Арда Гюлером и Карло Анчелотти
1 Марта 10:51
Мировой футбол

ПРОБЛЕМА между Арда Гюлером и Карло Анчелотти

Несколько игроков "Реала" недовольны тренером Карло Анчелотти
Рамин Мусаев: "Гурбану Гурбанову еще рано быть президентом АФФА" - ВИДЕО
2 Марта 11:45
Азербайджанский футбол

Рамин Мусаев: "Гурбану Гурбанову еще рано быть президентом АФФА" - ВИДЕО

К Гурбану проявили неуважение"
Бесславное завершение карьеры большого таланта
1 Марта 19:43
Мировой футбол

Бесславное завершение карьеры большого таланта

Погба попался на применении древних стероидов
Аншлаг на игре "Карабах" - "Байер": продано 27 тысяч билетов
2 Марта 14:43
Азербайджанский футбол

Аншлаг на игре "Карабах" - "Байер": продано 27 тысяч билетов

Хотя до встречи, которая состоится 7-го марта, осталось 5 дней, билеты уже заканчиваются