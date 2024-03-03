Омар Раджабли обживается в элите: пятое место в Ташкенте после серебра Баку

Сегодня в Ташкенте завершается турнир «Большого шлема» по дзюдо. Последний день соревнований пройдет без участия азербайджанских спортсменов, боровшихся в первые два дня. И несмотря на отсутствие медалей, старт запомнилось выступлением Омара Раджабли (81 кг), который остановился в шаге от бронзы.

Как передает İdman.biz, Ташкент стал четвертой остановкой Мирового тура дзюдо. Контрольной проверкой готовности нашей команды к главным стартам первой половины года стал домашний «Большой шлем», где хозяева татами выиграли три золотые, две серебряные и три бронзовые награды, заняв первое место в общем зачете. На бакинском татами отличился и Раджабли, уступивший в финале своему более опытному товарищу по команде Зелиму Цкаеву. Серебро для Омара стала яркой визитной карточкой для выступления в элите, и также еще более повысило внутреннюю конкуренцию в весе до 81 кг. Ведь если в данный момент за олимпийскую путевку идет борьба между Цкаевым и Моллаи, то яркое выступление юниора говорит о том, что уже в следующем цикле он будет одним из главных претендентов на поездку в Лос-Анджелес.

После бакинского серебра дзюдоист взлетел в мировом рейтинге на 55-е место, а очки, которое принесло ему пятое место в Ташкенте, еще больше продвинут в табели о рангах. В Узбекистане Раджабли одержал ряд ярких побед, в том числе и над хозяином татами Шарофитдином Болтабоевым. Также справился и с всегда крайне неудобно борющимся венгром Аттилой Унгвари. В обоих случаях наш дзюдоист решал судьбу схваток в дополнительное время, дважды заработав оценку «вадза-ари».

В полуфинале Омар встретился с бронзовым призером Олимпиады Шамилем Борчашвили. Австрийца он эффектно выиграл в Баку, и в Ташкенте вновь оказался для более опытного соперника крепким орешком. Соперники боролись 7,5 минут, прежде чем Раджабли получил третье предупреждение. А в схватке за бронзу уступил украинцу Михайлу Свидраку и занял пятое место. Этот результат принес Омару 360 очков - он начал стабильно набирать рейтинг.

Тем временем, после двух дней «Большого шлема» лидерство захватила Франция (3-1-1), далее следуют Узбекистан (1-1-2) и Германия (1-0-1).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz