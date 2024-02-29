Жребий "Большого шлема" для азербайджанских дзюдоистов

В Ташкенте состоялась жеребьевка стартующего завтра турнира «Большого шлема» по дзюдо.
Как сообщает İdman.biz, в нем примут участие 12 азербайджанских спортсменов, узнавших своих соперников по первым схваткам.
Ниже приводим стартовые пары:
60 кг
Ровшан Алиев – Ромен Валадье-Пикар (Франция)
Назир Талыбов – победитель пары Анджело Пантаньо (Италия) – Йохан Рохас (Колумбия)
66 кг
Рашад Елкиев – Риома Танака (Япония)
Ислам Рагимов – Сердар Рахимов (Туркменистан)
73 кг
Нариман Мирзоев – Джек Йонезука (США)
Ибрагим Алиев – Александру Раичу (Румыния)
81 кг
Омар Раджабли – Агаджан Айханов (Туркменистан)
48 кг
Кенуль Алиева – Сабина Гиязова (Нейтральный статус)
52 кг
Гюльтадж Мамедалиева – Глафира Борисова (Нейтральный статус)
Айдан Велиева – Александра Калета (Польша)
57 кг
Фидан Ализаде – Озлем Йылдыз (Турция)
63 кг
Айтадж Гардашханлы – победительница пары Флавиа Фаворини (Италия) – Габриэла Мораэш (Бразилия)
Ниджат Закиев
İdman.biz