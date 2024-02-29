Жребий "Большого шлема" для азербайджанских дзюдоистов

В Ташкенте состоялась жеребьевка стартующего завтра турнира «Большого шлема» по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в нем примут участие 12 азербайджанских спортсменов, узнавших своих соперников по первым схваткам.

Ниже приводим стартовые пары:

60 кг

Ровшан Алиев – Ромен Валадье-Пикар (Франция)

Назир Талыбов – победитель пары Анджело Пантаньо (Италия) – Йохан Рохас (Колумбия)

66 кг

Рашад Елкиев – Риома Танака (Япония)

Ислам Рагимов – Сердар Рахимов (Туркменистан)

73 кг

Нариман Мирзоев – Джек Йонезука (США)

Ибрагим Алиев – Александру Раичу (Румыния)

81 кг

Омар Раджабли – Агаджан Айханов (Туркменистан)

48 кг

Кенуль Алиева – Сабина Гиязова (Нейтральный статус)

52 кг

Гюльтадж Мамедалиева – Глафира Борисова (Нейтральный статус)

Айдан Велиева – Александра Калета (Польша)

57 кг

Фидан Ализаде – Озлем Йылдыз (Турция)

63 кг

Айтадж Гардашханлы – победительница пары Флавиа Фаворини (Италия) – Габриэла Мораэш (Бразилия)

Ниджат Закиев

İdman.biz