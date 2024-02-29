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Жребий "Большого шлема" для азербайджанских дзюдоистов

Дзюдо
Новости
29 Февраля 2024 21:40
Жребий "Большого шлема" для азербайджанских дзюдоистов

В Ташкенте состоялась жеребьевка стартующего завтра турнира «Большого шлема» по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в нем примут участие 12 азербайджанских спортсменов, узнавших своих соперников по первым схваткам.

Ниже приводим стартовые пары:

60 кг
Ровшан Алиев – Ромен Валадье-Пикар (Франция)
Назир Талыбов – победитель пары Анджело Пантаньо (Италия) – Йохан Рохас (Колумбия)

66 кг
Рашад Елкиев – Риома Танака (Япония)
Ислам Рагимов – Сердар Рахимов (Туркменистан)

73 кг
Нариман Мирзоев – Джек Йонезука (США)
Ибрагим Алиев – Александру Раичу (Румыния)

81 кг
Омар Раджабли – Агаджан Айханов (Туркменистан)

48 кг
Кенуль Алиева – Сабина Гиязова (Нейтральный статус)

52 кг
Гюльтадж Мамедалиева – Глафира Борисова (Нейтральный статус)
Айдан Велиева – Александра Калета (Польша)

57 кг
Фидан Ализаде – Озлем Йылдыз (Турция)

63 кг
Айтадж Гардашханлы – победительница пары Флавиа Фаворини (Италия) – Габриэла Мораэш (Бразилия)

Ниджат Закиев

İdman.biz

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