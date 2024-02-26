26 Февраля 2024
RU

Азербайджан против соперников из семидесяти стран на "Большом шлеме"

Дзюдо
Новости
26 Февраля 2024 13:11
Азербайджан против соперников из семидесяти стран на "Большом шлеме"

Команда Азербайджана по дзюдо продолжает подготовку к очередному турниру Мирового тура.

Как передает İdman.biz, весну наши спортсмены начнут в Ташкенте, где 1-3 марта состоится «Большой шлем». На сегодняшний день на рейтинговое соревнование заявились коллективы из 71-й страны. Причем, команда Узбекистана на правах хозяев выставит 55 дзюдоистов.

Азербайджан будет представлен 14-ю спортсменами. В Ташкенте поборются Назир Талыбов, Ровшан Алиев (оба 60 кг), Ислам Рагимов, Рашад Елкиев (66 кг), Ибрагим Алиев, Нариман Мирзоев (оба 73 кг), Омар Раджабли (81 кг), Джамал Фейзиев (+100 кг), Кенуль Алиева (48 кг), Айдан Велиева, Гюльтадж Мамедалиева (оба 52 кг), Ачелья Топрак, Фидан Ализаде (обе 57 кг) и Айтадж Гардашханлы (63 кг).

Ниджат Закиев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Рустам Оруджев: "Это кажется естественным продолжением моей страсти к дзюдо"
09:21
Дзюдо

Рустам Оруджев: "Это кажется естественным продолжением моей страсти к дзюдо"

"Глубоко благодарен за теплый прием, который я получил от команды"
Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали в Варшаве
25 Февраля 23:55
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали в Варшаве

24-25 февраля в столице Польши Варшаве прошел Открытый европейский турнир, организованный Европейским союзом дзюдо
Определены победители первенства Азербайджана - ФОТО
24 Февраля 21:25
Дзюдо

Определены победители первенства Азербайджана - ФОТО

В двухдневных соревнованиях определились победители в 16 весовых категориях среди девушек и юношей
Франция назвала состав на Олимпиаду
24 Февраля 10:24
Дзюдо

Франция назвала состав на Олимпиаду

Федерация дзюдо Франции определилась с составом мужской сборной на участие в домашней Олимпиаде
Стартовало первенство Азербайджана среди юных дзюдоистов
23 Февраля 13:05
Дзюдо

Стартовало первенство Азербайджана среди юных дзюдоистов

100 дзюдоистов проверят свои силы в соревнованиях
Финалист "Большого шлема" в Баку не выступит в Ташкенте
23 Февраля 11:22
Дзюдо

Финалист "Большого шлема" в Баку не выступит в Ташкенте

В составе команды Азербайджана по дзюдо, готовящейся к ближайшему турниру Мирового тура, произошли изменения

Самое читаемое

Определился соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы - ФОТО
23 Февраля 15:19
Азербайджанский футбол

Определился соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы - ФОТО

Сегодня определился соперник "Карабаха", который стал первым азербайджанским клубом, вышедшим в 1/8 финала еврокубка
Нокаут на 20-й секунде - ВИДЕО
25 Февраля 09:14
Другие

Нокаут на 20-й секунде - ВИДЕО

В ночь на 24 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл турнир по смешанным единоборствам "PFL против Bellator"
"Фенербахче" отправил в Баку скаутов ради бомбардира "Карабаха"
24 Февраля 11:49
Футбол

"Фенербахче" отправил в Баку скаутов ради бомбардира "Карабаха"

Tурецкий клуб планирует усилить свою атакующую линию бомбардиром азербайджанской премьер-лиги
Азербайджан в "Топ-11" Европы - АНАЛИТИКА
23 Февраля 17:58
Азербайджанский футбол

Азербайджан в "Топ-11" Европы - АНАЛИТИКА

После завершения плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций определился полный состав 1/8 финалистов еврокубков