Азербайджан против соперников из семидесяти стран на "Большом шлеме"

Команда Азербайджана по дзюдо продолжает подготовку к очередному турниру Мирового тура.

Как передает İdman.biz, весну наши спортсмены начнут в Ташкенте, где 1-3 марта состоится «Большой шлем». На сегодняшний день на рейтинговое соревнование заявились коллективы из 71-й страны. Причем, команда Узбекистана на правах хозяев выставит 55 дзюдоистов.

Азербайджан будет представлен 14-ю спортсменами. В Ташкенте поборются Назир Талыбов, Ровшан Алиев (оба 60 кг), Ислам Рагимов, Рашад Елкиев (66 кг), Ибрагим Алиев, Нариман Мирзоев (оба 73 кг), Омар Раджабли (81 кг), Джамал Фейзиев (+100 кг), Кенуль Алиева (48 кг), Айдан Велиева, Гюльтадж Мамедалиева (оба 52 кг), Ачелья Топрак, Фидан Ализаде (обе 57 кг) и Айтадж Гардашханлы (63 кг).

Ниджат Закиев

İdman.biz