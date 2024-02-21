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Рустам Оруджев: "Мы завоюем золотую медаль" - "İdman Bizdə" - ВИДЕО - ФОТО

Дзюдо
Новости
21 Февраля 2024 12:04
Рустам Оруджев: "Мы завоюем золотую медаль" - "İdman Bizdə" - ВИДЕО - ФОТО

İdman.biz сообщает, что в эфир вышел очередной выпуск «İdman Bizdə».

На этот раз гостем программы стал известный ветеран-дзюдоист, призер Олимпийских игр и чемпионата мира, чемпион Европы Рустам Оруджев.

Гость прокомментировал выступление сборной Азербайджана на турнире «Большого шлема», проходившем в Баку, и оценил потенциал наших дзюдоистов на предстоящих соревнованиях. Он также выразил уверенность, что мы завоюем золотую медаль на чемпионате мира и озвучил свои ожидания от олимпийского года.

Представляем видеоверсию интервью:

İdman.biz

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