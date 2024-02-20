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Илия Суламанидзе: "В Баку замечательная атмосфера для дзюдо"

Дзюдо
Новости
20 Февраля 2024 16:11
Илия Суламанидзе: "В Баку замечательная атмосфера для дзюдо"

«В Баку замечательная атмосфера как для спортсменов, так и для дзюдо в целом».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил победитель турнира «Большого шлема» Илия Суламанидзе (100 кг).

Грузинский спортсмен отметил, что его переполняет радость от успеха.

«Ощущения просто невероятные. Я во второй раз подряд побеждаю в Баку и это успех воодушевляет после последующими соревнованиями», - отметил Суламанидзе.

Он добавил, что все схватки прошли в напряженной борьбе. «В Баку были отборные соперники, сильные дзюдоисты, включая финалиста Петра Кучеру. Мне надобилась максимальная концентрация для выигрыша», - заявил Суламанидзе и интервью каналу Международной федерации дзюдо.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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