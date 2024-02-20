Победительница "Большого шлема": "Баку стал для меня счастливым городом"

«Большой шлем» в Баку был очень важен для меня, особенно в олимпийский год». Как сообщает İdman.biz, об этом заявили победительница рейтингового турнира в столице Азербайджана Диора Кельдиорова (52 кг).

Узбекская дзюдоистка отметила, что выступление на соревновании потребовало от нее тактической гибкости, учитывая присутствие многих титулованных соперниц. Одной из них стала двукратная призерка Олимпиады Одетт Гуифрида, с которой Кельдиорова встретилась в финале. «На самом деле я не знаю, за счет каких нюансов мне удалось победить в Баку. Просто хотелось показать все свое мастерство», - подчеркнула спортсменка.

Она добавила, что Баку становится для нее счастливым городом. «Это уже вторая золотая медаль для меня в Азербайджане. Очень приятно здесь выступать, к тому же я чувствую поддержку болельщиков. Ощущаю себя здесь замечательно, тем более что у наших стран схожая культура и язык», - сказала Кельдиорова в интервью каналу Международной федерации дзюдо.

Ниджат Закиев

İdman.biz