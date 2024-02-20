20 Февраля 2024
RU

Победительница "Большого шлема": "Баку стал для меня счастливым городом"

Дзюдо
Новости
20 Февраля 2024 15:32
Победительница "Большого шлема": "Баку стал для меня счастливым городом"

«Большой шлем» в Баку был очень важен для меня, особенно в олимпийский год». Как сообщает İdman.biz, об этом заявили победительница рейтингового турнира в столице Азербайджана Диора Кельдиорова (52 кг).

Узбекская дзюдоистка отметила, что выступление на соревновании потребовало от нее тактической гибкости, учитывая присутствие многих титулованных соперниц. Одной из них стала двукратная призерка Олимпиады Одетт Гуифрида, с которой Кельдиорова встретилась в финале. «На самом деле я не знаю, за счет каких нюансов мне удалось победить в Баку. Просто хотелось показать все свое мастерство», - подчеркнула спортсменка.

Она добавила, что Баку становится для нее счастливым городом. «Это уже вторая золотая медаль для меня в Азербайджане. Очень приятно здесь выступать, к тому же я чувствую поддержку болельщиков. Ощущаю себя здесь замечательно, тем более что у наших стран схожая культура и язык», - сказала Кельдиорова в интервью каналу Международной федерации дзюдо.

Ниджат Закиев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Илия Суламанидзе: "В Баку замечательная атмосфера для дзюдо"
16:11
Дзюдо

Илия Суламанидзе: "В Баку замечательная атмосфера для дзюдо"

"Ощущения просто невероятные"
Дзюдоисты продолжили подготовку к сезону в Гусарах
12:36
Дзюдо

Дзюдоисты продолжили подготовку к сезону в Гусарах

Вместе с тем, женская команда отправилась на сборы в Валенсию
Ташкент - следующая остановка Мирового тура дзюдо
11:14
Дзюдо

Ташкент - следующая остановка Мирового тура дзюдо

Тренерский штаб команды Азербайджана определился с составом на соревнование
Серебряный призер "Большого шлема" выступит на Кубке Европы
09:54
Дзюдо

Серебряный призер "Большого шлема" выступит на Кубке Европы

Команда Азербайджана по дзюдо примет участие на Открытом Кубке Европы, который пройдет 24-25 февраля в Варшаве
Рейтинг после "Большого шлема": Гейдаров укрепил лидерство, Цкаев уже пятый
19 Февраля 17:59
Дзюдо

Рейтинг после "Большого шлема": Гейдаров укрепил лидерство, Цкаев уже пятый

В женском зачете Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) осталась на 14-м месте...
Хозяйский максимум: наши дзюдоисты уверенно выиграли «Большой шлем»
19 Февраля 17:16
Дзюдо

Хозяйский максимум: наши дзюдоисты уверенно выиграли «Большой шлем»

Теплых слов заслужил и Вугар Талыбов, который проводит свой первый сезон на взрослом уровне

Самое читаемое

2 пропущенных мяча Шахруддину не простили - ВИДЕО
18 Февраля 16:56
Азербайджанский футбол

2 пропущенных мяча Шахруддину не простили - ВИДЕО

Вратарь сборной Азербайджана досрочно покинул поле в 26-м туре Суперлиги Турции
Футболистом "Карабаха" интересуются три клуба
19 Февраля 11:19
Азербайджанский футбол

Футболистом "Карабаха" интересуются три клуба

Контракт с игроком истекает летом, после чего он станет свободным агентом
У Рафаэля Агаева - новая должность
17 Февраля 19:19
Каратэ

У Рафаэля Агаева - новая должность

В Федерации карате Азербайджана (AKF) произведены новые назначения на должность вице-президента WKF
Новый проект на İdman.biz TV - "ЗВЕЗДНЫЙ СПОРТ" - Скоро... - ВИДЕО
19 Февраля 07:00
Другие

Новый проект на İdman.biz TV - "ЗВЕЗДНЫЙ СПОРТ" - Скоро... - ВИДЕО

В шоу, которое будет вести известная телеведущая страны Зюмрюд Бадалова, свое спортивное мастерство продемонстрируют известные лица шоу-бизнеса