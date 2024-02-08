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Ильхама Закиева и Ко ждет Гран-При

Дзюдо
Новости
8 Февраля 2024 14:00
Ильхама Закиева и Ко ждет Гран-При

Паралимпийская команда по дзюдо готовится к первому в сезоне турниру.

Как сообщает İdman.biz, дебютным соревнованием станет Гран-При, который состоится 17-18 февраля в Хейдельберге (Германия).

Ожидается, что в нем выступят четыре наших спортсмена, включая двукратного победителя Паралимпиады Ильхама Закиев (+90 кг).
Также в Германию отправятся Вугар Ширинли (60 кг), Намик Аббаслы (73 кг) и Севда Велиева (57 кг).

Отметим, что Гран-При является рейтинговым в преддверии Летних Игр.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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