Ильхама Закиева и Ко ждет Гран-При

Паралимпийская команда по дзюдо готовится к первому в сезоне турниру.
Как сообщает İdman.biz, дебютным соревнованием станет Гран-При, который состоится 17-18 февраля в Хейдельберге (Германия).
Ожидается, что в нем выступят четыре наших спортсмена, включая двукратного победителя Паралимпиады Ильхама Закиев (+90 кг).
Также в Германию отправятся Вугар Ширинли (60 кг), Намик Аббаслы (73 кг) и Севда Велиева (57 кг).
Отметим, что Гран-При является рейтинговым в преддверии Летних Игр.
Ниджат Закиев
İdman.biz