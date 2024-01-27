Саид Моллаи выиграл бронзу Гран-При

Азербайджанский дзюдоист Саид Моллаи (81 кг) завоевал бронзовую награду на Гран-При в португальском Одивелаше.

Как сообщает İdman.biz, в малом финале он нанес поражение схватке Нурбеку Муртозоеву (Узбекистан).

Медаль Моллаи стала четвертой для нашей команды на первом турнире года. В первый день серебро выиграл Яшар Наджафов (66 кг), а бронзу примерили Туран Байрамов (60 кг) и Кямран Сулейманов (66 кг).

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18:14

Азербайджанский дзюдоист Саид Моллаи (81 кг) поборется за бронзу Гран-При в португальском Одивелаше.

Как сообщает İdman.biz, после поражения в четвертьфинале от Йошито Ходжо (Япония), он перешел в утешительный блок. На этой стадии Саид одолел Хасана Халмурзаевым (Нейтральный статус).

В схватке за бронзу Моллаи встретится с Нурбеком Муртозоевым (Узбекистан).

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17:00

Азербайджанский дзюдоист Саид Моллаи (81 кг) уступил в четвертьфинале Гран-При в португальском Одивелаше.

Как сообщает İdman.biz, после двух стартовых побед в шаге от полуфинала он проиграл Йошито Ходжо (Япония).

Моллаи перешел в утешительный блок, где его ждет схватка с Хасаном Халмурзаевым (Нейтральный статус).

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16:26

Азербайджанский дзюдоист Саид Моллаи (81 кг) вышел в четвертьфинал Гран-При в португальском Одивелаше.

Как сообщает İdman.biz, в 1/8 финала он выиграл у Альфонсо Ургуизы (Испания). В четвертьфинале Саида ждет Йошито Ходжо (Япония).

В то же время, Нурлан Османов (73 кг), прошедший один круг, затем проиграл Эрденебаяру Батзая (Монголия).

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14:30

В португальском Одивелаше проходит второй день Гран-При по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнований на татами вышли три азербайджанских спортсмена.

Успешно стартовал один из фаворитов соревнования Саид Моллае (81 кг). Победа над Адрианом Гандиа (Пуэрто-Рико) вывела его в 1/8 финала.

В весе до 73 кг Нурлан Османов прошел Реда Седукки (Франция), а Рашид Мамедалиев уступил Хьен-Чен Кангу (Южная Корея).

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09:42

В португальском Одивелаше набирает ход Гран-При, являющийся первым турниром года в мировом дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнований на татами выйдут три азербайджанских спортсмена.

73 кг

Рашид Мамедалиев встретится с Хьен-Чен Кангом (Южная Корея)

Нурлан Османов будет противостоять Реде Седукки (Франция).

81 кг

Саид Моллае начнет выступление со второго круга. Он ждет победителя пары Лачлан Морхед (Великобритания) - Адриан Гандиа (Пуэрто-Рико).

На турнире должен был бороться Зелим Цкаев, который должен был стартовать со второго круга. Но уже после жеребьевки его имя было вычеркнуто организаторами из состава участников.

После первого дня Гран-При в активе нашей команды одна серебряная и две бронзовые награды. В финале боролся Яшар Наджафов (66 кг), а третьими стали Туран Байрамов (60 кг) и Кямран Сулейманов (66 кг).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz