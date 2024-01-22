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Трехкратная чемпионка мира - одна из главных претенденток на победу в Баку

Дзюдо
Новости
22 Января 2024 09:39
Трехкратная чемпионка мира - одна из главных претенденток на победу в Баку

Одной из главных звезд турнира «Большого шлема», который пройдет 16-18 февраля в Баку, может стать трехкратная чемпионка мира Барбара Матич (70 кг).

Как сообщает İdman.biz, она вошла в состав команды Хорватии на участие в предстоящем рейтинговом соревновании. Также в заявке значатся имена Аны Пулжич (52 кг), Ивы Оберан (63 кг), Карлы Продан, Петрунжелы Павич (обе 78 кг) и Тины Радич (+78 кг).

Следует отметить, что в прошлом году Матич выиграла бронзовую медаль бакинского турнира.

На данный момент заявки на участие прислали команды из тридцати стран.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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