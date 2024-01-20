В Венгрии начался судейско-тренерский семинар мирового дзюдо

Сегодня в венгерском Гьере начался судейско-тренерский семинар Международной федерации дзюдо (IJF).

Как сообщает İdman.biz, он соберет практически всех ведущих наставников сборных и рефери из различных стран. Глава Судейского Комитета IJF Даниэль Ласкау представит трактовку различных спорных моментов во время тех или иных схваток, а участники также обсудят нюансы в правилах. Предусмотрены как теоретические, так и практические занятия.

Ожидается, что в семинаре принимаеют участие также тренеры сборной Азербайджана и наши ведущие рефери. В частности, советник президента Федерации дзюдо Натиг Багиров, главный тренер мужской сборной Ричард Траутман, судьи международной категории "А" Назим Умбаев, Фариз Гусейнов и Акиф Тахиров, а также Рустам Оруджев, недавно завершивший спортивную карьеру.

Ниджат Закиев

İdman.biz