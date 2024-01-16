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Определились чемпионы Азербайджана в 6 весах - ФОТО

Дзюдо
Новости
16 Января 2024 21:35
Определились чемпионы Азербайджана в 6 весах - ФОТО

Сегодня стартовал чемпионат Азербайджана среди юниоров-дзюдоистов до 18 лет.

İdman.biz. сообщает, что в борьбе юношей и девушек определились победители в 6 весах.

В соревнованиях, прошедших в Спортивно-оздоровительном центре МЧС поселка Говсан, за медали боролись 207 дзюдоистов. В первый день соревнований юноши соревновались в весовых категориях 46 кг, 60 кг и 81 кг, а девушки - в весовых категориях 36 кг, 48 кг и 63 кг.

Отметим, что первенство завершится 19 января.

Девушки
36 кг
1. Фатима Хаирова
2. Аху Латифи

48 кг
1. Нурана Гаджизаде
2. Диана Эльдарова
3. Конуль Эйвазлы
3. Зейнаб Магеррамова

63 кг
1. Мелек Байрамлы
2. Хабиба Гусейнзаде
3. Фидан Джалилли
3. Банура Багирова

Юноши
46 кг
1. Анар Гулиев
2. Назим Камилов
3. Али Агаев
3. Бахруз Ширалиев

60 кг
1. Фарид Гараев
2. Озган Гулиев
3. Фарид Гасымзаде
3. Нихат Рагимов

81 кг
1. Али Газимамедов
2. Мехти Аббасов
3. Нихад Ахмедов
3. Джавидан Гулузаде

İdman.biz

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