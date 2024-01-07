Двумя составами в новый сезон

Несмотря на традиционное обилие рейтинговых турниров, команда Азербайджана по дзюдо далеко не на всех из них будет выступать первыми номерами. В этом и состоит одна из особенностей полугодия, предшествующего Олимпиаде. Спортсмены, находящиеся на ведущих позициях в олимпийском рейтинге, как Хидаят Гейдаров (73 к) и Зелим Коцоев (100 кг) уже могут сосредоточится на подготовке к Парижу.

Как сообщает İdman.biz, Генеральный секретарь национальной Федерации Рашад Расуллу, общаясь со СМИ еще в конце года в ходе медиа-тура на новой базе сборной, рассказал об определенных нюансах подготовки к новому сезону. Ближайшие месяцы будут крайне насыщенными с соревновательной точки зрения, но команда будет отправляться на те или иные старты разными составами. Включая даже чемпионат Европы и мира, что вполне объяснимо. Между ними не так много времени, поэтому тренерскому штабу предстоит изначально спланировать подготовку таким образом, чтобы одни дзюдоисты боролись на ЕВРО, а другие на мундиале.

Конечно же, в первую очередь, обращают на себя внимание те спортмены, которым надо повышать свой рейтинг. Например, Мураду Фатиеву (90 кг), который находится на десятом месте в олимпийской табели о рангах. Расуллу отмечал, что спортсмен тренируется по специальной программе, так как уступает в весе многим своим конкурентам. В мировой табели о рангах Мурад идет 16-м и ему надо постараться попасть в восьмерку, чтобы оказаться сеянным на Олимпиаде. Это еще один важный пункт, так как в Париже сеянные участники будут или свободными в первом круге или же получат на старте соперников из нижней сетки.

Надо поработать на рейтинг и Саиду Моллае (81 кг), который в данный момент обосновался на девятой позиции. Тоже самое касается и Яшара Наджафова (60 кг), также идущего девятым, а также Ушанги Кокаури (+100 кг). Наверняка шанс проявить себя будет предоставлен и Турану Байрамову (60 кг) с Зелимом Цкаевым (81 кг), которые находятся на 14-й и 12-й строчке и уступают в таблице своим товарищам по команде - Балабею Агаеву и Моллае.

У женщин особая турнирная активность будет у Лейлы Алиевой (48 кг), Гюльтадж Мамедалиевой (52 кг) и Ачельи Топрак (57 кг). Последняя, скорее всего, выступит на макстмально возможном количестве соревнований - новичку сборной необходимо набирать рейтинг. Определенный очковый запас имеют Алиева и Мамедалиева, но желательно улучшить свои показатели.

В то же время, Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) по сравнению с насыщенным прошлым годом, скорее всего, проведут меньше турниров. Для обоих прошлый сезон прошел достаточно продуктивно - они выиграли титул чемпионом Европы, а в декабре отличились на «Большом шлеме» в Токио, где Хидаят завоевал золото, а Зелим примерил бронзу. Поэтому их подготовка наверняка будет строится с учетом непосредственно на Олимпиаду, чтобы подойти к Парижу в хорошей форме.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz