7 Января 2024
RU

Двумя составами в новый сезон

Дзюдо
Аналитика
7 Января 2024 12:27
Двумя составами в новый сезон

Несмотря на традиционное обилие рейтинговых турниров, команда Азербайджана по дзюдо далеко не на всех из них будет выступать первыми номерами. В этом и состоит одна из особенностей полугодия, предшествующего Олимпиаде. Спортсмены, находящиеся на ведущих позициях в олимпийском рейтинге, как Хидаят Гейдаров (73 к) и Зелим Коцоев (100 кг) уже могут сосредоточится на подготовке к Парижу.

Как сообщает İdman.biz, Генеральный секретарь национальной Федерации Рашад Расуллу, общаясь со СМИ еще в конце года в ходе медиа-тура на новой базе сборной, рассказал об определенных нюансах подготовки к новому сезону. Ближайшие месяцы будут крайне насыщенными с соревновательной точки зрения, но команда будет отправляться на те или иные старты разными составами. Включая даже чемпионат Европы и мира, что вполне объяснимо. Между ними не так много времени, поэтому тренерскому штабу предстоит изначально спланировать подготовку таким образом, чтобы одни дзюдоисты боролись на ЕВРО, а другие на мундиале.

Конечно же, в первую очередь, обращают на себя внимание те спортмены, которым надо повышать свой рейтинг. Например, Мураду Фатиеву (90 кг), который находится на десятом месте в олимпийской табели о рангах. Расуллу отмечал, что спортсмен тренируется по специальной программе, так как уступает в весе многим своим конкурентам. В мировой табели о рангах Мурад идет 16-м и ему надо постараться попасть в восьмерку, чтобы оказаться сеянным на Олимпиаде. Это еще один важный пункт, так как в Париже сеянные участники будут или свободными в первом круге или же получат на старте соперников из нижней сетки.

Надо поработать на рейтинг и Саиду Моллае (81 кг), который в данный момент обосновался на девятой позиции. Тоже самое касается и Яшара Наджафова (60 кг), также идущего девятым, а также Ушанги Кокаури (+100 кг). Наверняка шанс проявить себя будет предоставлен и Турану Байрамову (60 кг) с Зелимом Цкаевым (81 кг), которые находятся на 14-й и 12-й строчке и уступают в таблице своим товарищам по команде - Балабею Агаеву и Моллае.

У женщин особая турнирная активность будет у Лейлы Алиевой (48 кг), Гюльтадж Мамедалиевой (52 кг) и Ачельи Топрак (57 кг). Последняя, скорее всего, выступит на макстмально возможном количестве соревнований - новичку сборной необходимо набирать рейтинг. Определенный очковый запас имеют Алиева и Мамедалиева, но желательно улучшить свои показатели.

В то же время, Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) по сравнению с насыщенным прошлым годом, скорее всего, проведут меньше турниров. Для обоих прошлый сезон прошел достаточно продуктивно - они выиграли титул чемпионом Европы, а в декабре отличились на «Большом шлеме» в Токио, где Хидаят завоевал золото, а Зелим примерил бронзу. Поэтому их подготовка наверняка будет строится с учетом непосредственно на Олимпиаду, чтобы подойти к Парижу в хорошей форме.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Великобритания пополнила список участниц «Большого шлема» в Баку
6 Января 12:49
Дзюдо

Великобритания пополнила список участниц «Большого шлема» в Баку

Количество стран-участниц, заявившихся на турнир "Большого шлема" по дзюдо, который пройдет 16-18 февраля в Баку, достигло уже пяти
Шанс на командный турнир по дзюдо на Олимпиаде для Азербайджана. Но есть нюансы
5 Января 14:00
Дзюдо

Шанс на командный турнир по дзюдо на Олимпиаде для Азербайджана. Но есть нюансы

Таков рецепт попадания на предстоящий микс-турнир в Париж, где может принять участие и сборная Азербайджана
Призер Панамериканского чемпионата выступит в Баку
5 Января 09:58
Дзюдо

Призер Панамериканского чемпионата выступит в Баку

Пуэрто-Рико станет еще одной участницей турнира "Большого шлема" по дзюдо, который пройдет 16-18 февраля в Баку
700 очков за победу на чемпионате Европы
4 Января 16:18
Дзюдо

700 очков за победу на чемпионате Европы

Европейский Союз дзюдо (EJU) рассказал об особенности начисления рейтинговых очков в преддверии решающего этапа борьбы за лицензии на Олимпиаду
Ильхам Закиев будет готов к первому турниру года
4 Января 14:22
Дзюдо

Ильхам Закиев будет готов к первому турниру года

Двукратный паралимпийский чемпион Ильхам Закиев будет готов выступить на первом рейтинговом турнире года
"Хидаят Гейдаров привносит блеск и азарт на татами"
4 Января 09:29
Дзюдо

"Хидаят Гейдаров привносит блеск и азарт на татами"

"Он является источником вдохновения для следующего поколения"

Самое читаемое

Реакция Ислама Аббасова на изменение веса Рафика Гусейнова: "Добро пожаловать" - ИНТЕРВЬЮ
4 Января 17:45
Борьба

Реакция Ислама Аббасова на изменение веса Рафика Гусейнова: "Добро пожаловать" - ИНТЕРВЬЮ

"Все станет ясно на турнире в Хорватии через 12 дней"
Амиль Юнанов: "Причину знаю не я, а главный тренер "Сабаила" - ИНТЕРВЬЮ
4 Января 18:43
Азербайджанский футбол

Амиль Юнанов: "Причину знаю не я, а главный тренер "Сабаила" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью сайту İdman.biz Амиля Юнанова, нового трансфера "Кяпаза"

5 причин, почему Рахмонов победит Эдвардса - ВИДЕО - ФОТО
4 Января 21:39
Другие

5 причин, почему Рахмонов победит Эдвардса - ВИДЕО - ФОТО

Борьба, сила или ударная техника - за счет чего Рахмонов может победить Эдвардса?
"Карабах" объявил о своем первом трансфере - контракт на 3,5 года
4 Января 23:19
Азербайджанский футбол

"Карабах" объявил о своем первом трансфере - контракт на 3,5 года

«Карабах» осуществил первый трансфер игрока в зимнее трансферное окно