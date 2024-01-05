Шанс на командный турнир по дзюдо на Олимпиаде для Азербайджана. Но есть нюансы

В нынешнем цикле в дзюдо обсчитывается не только мировой и олимпийский рейтинг – принимаются во внимание показатели каждой отдельно взятой сборной. И в этом нет ничего удивительного, ведь с прошлых Летних Игр программа этого вида расширена: спортсмены могут бороться не только за медали в индивидуальном зачете, но и в соревновании среди смешанных команд. Но произойдет это в том случае, если коллективы выполнят свой лицензионный план по завоеванию вакансий как в мужском, так и в женском зачете. Таков рецепт попадания на предстоящий микс-турнир в Париж, где может принять участие и сборная Азербайджана.

Как передает İdman.biz, если говорить о стратегии, то для дзюдоистов ничего коренным образом не изменилось: они работают не только на индивидуальный рейтинг, но и на табель о рангах для страны, учитывая возможность побороться сразу за две медали в Париже. Наша сборная с точки зрения попадания на командное соревнование на данный момент выполнила план в пяти категориях из шести возможных.

Состав сборных на смешанном турнире состоит из шести атлетов (трех спортсменов и стольких же спортсменок) и пока Азербайджан закрыл пять категорий – до 57 и до 70 кг у женщин, и до 73, 90 и +90 кг у мужчин. Тут следует учесть и то, что категории в командном первенстве отличаются от индивидуальных. Например, в весе до 57 кг могут выступать спортсменки представляющие более легкие веса (до 48 и до 52 кг). То же самое относится к категории до 70 кг, где тренерский штаб имеет право заявить дзюдоисток, выступающих и в весе до 63 кг.

Естественно, текущие результаты могут меняться после каждого рейтингового состязания. Но учитывая скорый финиш олимпийской квалификации, можно прикинуть шансы нашей сборной выйти в микс-турнир. А для того, чтобы на него попасть, надо делегировать на Олимпиаду в индивидуальном зачете спортсменку в весе +70 кг или категориями ниже (до 70 и до 78 кг), также являющимися проходными для заявки на командный турнир. И тогда Азербайджан получит право выступить в смешанном соревновании при условии, что остальные дзюдоисты сохранят за собой проходные позиции.

Как же данная схема выглядит на практике? Командную категорию до 57 кг может закрыть Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) или Лейла Алиева (48 кг), идущие 16-ми в олимпийском рейтинге. А главная надежда в весе до 70 кг связана с Ачельей Топрак (57 кг), которая в данный момент занимает континентальную квоту для участия на Играх.

С весом +70 кг ситуация намного проблематичнее, учитывая объективные обстоятельства и уход Ирины Киндзерской. Нигяр Сулейманова (+78 кг) находится на 85-й строчке в олимпийской табели о рангах, а Нармин Амирли (78 кг) замыкает сотку. Естественно, у них еще будет шанс постараться набрать зачетные баллы и подняться выше в классификации. Но очевидно, что в нынешней ситуации остается рассчитывать лишь на возможность получения вальд-карты от Международной федерации (IJF). Но если она будет получена, то выбранная дзюдоистка сможет выступить не только в командном, но и в индивидуальном олимпийском турнире. Вот такие нюансы.

Примечательно, что в схожей ситуации находятся Канада и Сербия, которым также надо закрыть одну категорию, чтобы выйти на Игры.

На данный момент на микс-турнир квалифицировались Франция на правах хозяев, а также Бразилия, Австрия, Куба, Грузия, Германия, Израиль, Япония, Италия, Монголия, Казахстан, Нидерланды, Южная Корея, Португалия, Испания, Турция и Узбекистан.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz