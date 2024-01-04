700 очков за победу на чемпионате Европы

Европейский Союз дзюдо (EJU) рассказал об особенности начисления рейтинговых очков в преддверии решающего этапа борьбы за лицензии на Олимпиаду.

Как сообщает İdman.biz, организация провела сравнительный анализ зачисления зачетных баллов. "Победа на чемпионате Европы даст 700 очков. Это эквивалентно первому месту на Гран-При. А на континентальных кубках победа принесет 100 очков", - сообщает портал.

Напомним, что международный сезон начнется с Гран-При Португалии 26-28 января.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz