22 Декабря 2023
RU

Мариус Визер: "Дух дзюдо будет ярко сиять на Олимпиаде, демонстрируя превосходство"

Дзюдо
Новости
22 Декабря 2023 10:22
Мариус Визер: "Дух дзюдо будет ярко сиять на Олимпиаде, демонстрируя превосходство"

Президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер обратился с семье мирового дзюдо с посланием по случаю наступления Нового года.

Он отметил, что год был полон событий. «Мы можем с гордостью отметить успешный календарь Всемирного тура по дзюдо, а также множество достижений и проектов, связанных с ним. Я верю, что мы продолжим развивать дзюдо во всем мире, руководствуясь моральным кодексом нашего вида спорта, на благо всех спортсменов и сообщества дзюдо во всем мире», - подчеркнул Визер.

Также он поделился ожиданиями от Олимпиады. «Я уверен, что Летние Игры в Париже послужат ярким светом надежды, вдохновения и мотивации. Это будет пример спортивных ценностей, глобальный праздник спорта, разнообразия в единстве. Дух дзюдо будет ярко сиять, демонстрируя превосходство», - сказал глава IJF.

Ниджат Закиев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские дзюдоисты выиграли 207 медалей за год
20 Декабря 17:48
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты выиграли 207 медалей за год

Азербайджанские дзюдоисты собрали внушительный медальный улов за год
Саид Моллаи опустился на три позиции в рейтинге
19 Декабря 17:31
Дзюдо

Саид Моллаи опустился на три позиции в рейтинге

Международная Федерация дзюдо, обновившая мировой рейтинг после «Большого шлема» в Токио, в дальнейшем внесла в него коррективы
Канада привезет чемпионов мира на "Большой шлем" в Баку
19 Декабря 11:00
Дзюдо

Канада привезет чемпионов мира на "Большой шлем" в Баку

Команда Канады по дзюдо стала первой, кто отправил заявку на участие в Оргкомитет бакинского "Большого шлема" по дзюдо, который пройдет 16-18 февраля на Национальной арене гимнастики
Рашад Расуллу: "Международная федерация дзюдо согласилась с нашим предложением"
18 Декабря 14:31
Дзюдо

Рашад Расуллу: "Международная федерация дзюдо согласилась с нашим предложением"

"Проводись турнир в ноябре после Олимпиады, то интерес к нему со стороны лидеров мирового дзюдо был бы меньшим"
Бакинский "Большой шлем" состоится в феврале
18 Декабря 14:15
Дзюдо

Бакинский "Большой шлем" состоится в феврале

В следующем году Баку вновь примет турнир "Большого шлема" по дзюдо
Федерация дзюдо Азербайджана приняла участие в фестивале японской культуры и будо - ФОТО
18 Декабря 11:39
Дзюдо

Федерация дзюдо Азербайджана приняла участие в фестивале японской культуры и будо - ФОТО

В ходе мероприятия участники ознакомились с информацией об истории дзюдо, его ценностях, азербайджанских дзюдоистах и ​​дальнейших направлениях развития этого вида спорта

Самое читаемое

Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО
19 Декабря 17:26
Азербайджанский футбол

Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО

В Исландии произошло знаменательное событие в истории футбола
Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО
20 Декабря 10:59
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО

Матч 1/8 финала национального кубка, который пройдет 21 декабря, станет очередной яркой страницей в нашей 32-летней истории независимости
Очередной скандал в турецком футболе - ВИДЕО
19 Декабря 23:42
Мировой футбол

Очередной скандал в турецком футболе - ВИДЕО

В 17-м туре Суперлиги Турции матч "Истанбулспор" - "Трабзонспор" (1:2) был приостановлен
Раджабов стал четвертым в блице на "Шахматных звездах"
19 Декабря 20:25
Шахматы

Раджабов стал четвертым в блице на "Шахматных звездах"

Сегодня в Москве завершился турнир "Шахматные звезды"