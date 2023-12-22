Мариус Визер: "Дух дзюдо будет ярко сиять на Олимпиаде, демонстрируя превосходство"

Президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер обратился с семье мирового дзюдо с посланием по случаю наступления Нового года.

Он отметил, что год был полон событий. «Мы можем с гордостью отметить успешный календарь Всемирного тура по дзюдо, а также множество достижений и проектов, связанных с ним. Я верю, что мы продолжим развивать дзюдо во всем мире, руководствуясь моральным кодексом нашего вида спорта, на благо всех спортсменов и сообщества дзюдо во всем мире», - подчеркнул Визер.

Также он поделился ожиданиями от Олимпиады. «Я уверен, что Летние Игры в Париже послужат ярким светом надежды, вдохновения и мотивации. Это будет пример спортивных ценностей, глобальный праздник спорта, разнообразия в единстве. Дух дзюдо будет ярко сиять, демонстрируя превосходство», - сказал глава IJF.

Ниджат Закиев

İdman.biz