Азербайджанские дзюдоисты выиграли 207 медалей за год

Азербайджанские дзюдоисты собрали внушительный медальный улов за год. Согласно данным портала judobase, фиксирующем результаты команд на взрослом, кадетском, юниорском и ветеранском уровне, в активе наших спортсменов 207 наград (64-47-96) и седьмое место в мировой медальной табели о рангах.

İdman.biz сообщает о том, что стремительному взлету азербайджанского дзюдо в этом году во многом поспособствовало успешное выступление на кадетском первенстве Европы в Одивелаше, который принес сборной шесть золотых наград в личном зачете. Стоит отметить и Кубок Европы в Гейгеле, где хозяева татами также одержали шесть побед. А на первенстве мира среди кадетов в Загребе наши спортсмены добились исторического результата, заняв первое место в общем зачете с двумя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми наградами.

Если же говорить о первой команде, то на турнирах Мирового тура дзюдо шестеро смогли подняться на высшую ступеньку пьедестала. Балабей Агаев (60 кг), как и несколько лет назад, вновь стал первым на «Большом шлеме» в Париже, Туран Байрамов (60 кг) победил на аналогичном соревновании в Тбилиси, а Зелим Коцоев (100 кг) - в Тель-Авиве. Тогда как на домашнем «Большом шлеме» солировали Яшар Наджафов (66 кг), Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Цкаев (81 кг), занявшие первые места.

Впоследствии Хидаят оформил золотой дубль на «Большом шлеме», завоевав золото и в Токио, а до того выиграл свой третий титул чемпионата Европы в Монпелье. Главный старт континента в полной мере удался и Коцоеву, также поднявшемуся на высшую ступеньку пьедестала. Если учитывать и бронзу, выигранную им на чемпионате мира, а также третье место в Токио, то сезон для Зелима прошел достаточно плодотворно.

Вместе с тем, увеличилось количество наград, завоеванных в женском зачете. Только Гюльтадж Мамедалиева (52 кг), претендующая на поездку на Олимпиаду, отличилась четырежды. Она боролась в финале Гран-при Душанбе и снискав бронзу на Гран-при Линца и «Большом шлеме» в Тбилиси и Астане. Также надо отметить и Лейлу Алиеву (48 кг), завоевавшую серебро на «Большом шлеме» в Баку и также оспаривающую заветную лицензию.

В общей медальной таблице Азербайджан опередил Узбекистан, Канаду, Южную Корею, Грузию, Испанию и многие другие страны.

Лидером медального зачета этого года стала Франция (132-129-22), на втором месте расположилась Бразилия (123-94-159), а замыкает тройку Италия (78-82-131).

Заки Фейзуллаев

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