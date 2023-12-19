Саид Моллаи опустился на три позиции в рейтинге

Международная Федерация дзюдо, обновившая мировой рейтинг после «Большого шлема» в Токио, в дальнейшем внесла в него коррективы.

Как сообщает İdman.biz, позиции ряда спортсменов сборной Азербайджана претерпели нетоторые изменения. Например, Саид Моллаи (81 кг) опустился на три строчки и теперь занимает девятое место.

А Мурад Фатиев (90 кг), наоборот, улучшил свое положение. Он поднялся на два пункта и идет 16-м.

В остальном все осталось по-прежнему: Хидаят Гейдаров (73 кг) возглавляет рейтинг, Зелим Коцоев (100 кг) находится на второй позиции, а Балабей Агаев (60 кг) – на пятой. Яшар Наджафов (66 кг) находится на девятой строчке, тогда как Ушанги Кокаури (+100 кг) – 14-й.

В женском зачете на одну место поднялась Лейла Алиева (48 кг). Она идет 21-й. А Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) обосновалась на 13-й строчке.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz