Канада привезет чемпионов мира на "Большой шлем" в Баку

Команда Канады по дзюдо стала первой, кто отправил заявку на участие в Оргкомитет бакинского «Большого шлема» по дзюдо, который пройдет 16-18 февраля на Национальной арене гимнастики.

Как сообщает İdman.biz, предварительный состав команды насчитывает 11 спортсменов. Среди них можно выделить двукратную чемпионку мира Кристу Дегучи (57 кг), чемпионку мира Джессику Климкейт (57 кг) и финалиста мундиаля Кайла Рейеса (100 кг). Канада привезет в Баку практически всех первых номеров, так как успешное выступление на турнире гарантирует высокие рейтинговые баллы в зачет олимпийской квалификации.

Полностью канадская заявка выглядит следующим образом:

Мужчины: Жюльен Фраскадоре (66 кг), Артур Маргелидон (73 кг), Франсуа Готье-Драпеу (81 кг), Луи Клебер-Ганьон, Мохаб Эльханас (оба 90 кг), Кайл Рейес, Шади Эльханас (оба 100 кг).

Женщины: Келли Дегучи (52 кг), Криста Дегучи, Джессика Климкейт (обе 57 кг), Катрин Бешамин-Пинар (63 кг).

Отметим, что в этом году на «Большом шлеме» в Баку выступали 446 дзюдоистов из 61-й страны. Этот показатель на ближайшем турнире в столице наверняка будет превышен.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz