Призовой фонд ЕВРО с участием Гейдарова составил 300 тысяч

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Европы, который пройдет 16 декабря в Приштине (Косово), составит 300.000 евро.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании, которое пройдет в двух категориях (до 73 кг у мужчин и до 52 кг) у женщин, каждый чемпион получит по 55.000 евро. Финалисты заработают по 35.000, а дзюдоисты, занявшие пятые места, по 10.000 евро.

Напомним, что в чемпионате примет участие Хидаят Гейдаров. Дзюдоист сборной Азербайджана, являющийся лидером мирового рейтинга, возглавляет список участников.

«Этот премьерный турнир для нас особенный во многих отношениях. Мы проводим мероприятие впервые, в новом формате и с необычайно высокими призовыми фондами. Мы долго ждали этого события. Ожидание не может быть большим», - приводит слова президента Федерации дзюдо Косово Агрона Куки сайт Европейского Союза дзюдо.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz