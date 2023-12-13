13 Декабря 2023
RU

Призовой фонд ЕВРО с участием Гейдарова составил 300 тысяч

Дзюдо
Новости
13 Декабря 2023 12:15
Призовой фонд ЕВРО с участием Гейдарова составил 300 тысяч

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Европы, который пройдет 16 декабря в Приштине (Косово), составит 300.000 евро.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании, которое пройдет в двух категориях (до 73 кг у мужчин и до 52 кг) у женщин, каждый чемпион получит по 55.000 евро. Финалисты заработают по 35.000, а дзюдоисты, занявшие пятые места, по 10.000 евро.

Напомним, что в чемпионате примет участие Хидаят Гейдаров. Дзюдоист сборной Азербайджана, являющийся лидером мирового рейтинга, возглавляет список участников.

«Этот премьерный турнир для нас особенный во многих отношениях. Мы проводим мероприятие впервые, в новом формате и с необычайно высокими призовыми фондами. Мы долго ждали этого события. Ожидание не может быть большим», - приводит слова президента Федерации дзюдо Косово Агрона Куки сайт Европейского Союза дзюдо.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Хидаят Гейдаров - в Топ-7 дзюдоистов с наивысшим рейтингом
12 Декабря 16:39
Дзюдо

Хидаят Гейдаров - в Топ-7 дзюдоистов с наивысшим рейтингом

Трехкратный чемпион Европы Хидаят Гейдаров (73 кг) входит в семерку дзюдоистов, заработавших наибольшее количество рейтинговых очков за последние годы
Женская сборная Азербайджана по дзюдо тренируется в Японии - ФОТО
11 Декабря 22:34
Дзюдо

Женская сборная Азербайджана по дзюдо тренируется в Японии - ФОТО

Сегодня началась вторая неделя подготовительного этапа
Объявлена ​​дата проведения чемпионата Азербайджана по дзюдо - ВИДЕО
11 Декабря 16:25
Дзюдо

Объявлена ​​дата проведения чемпионата Азербайджана по дзюдо - ВИДЕО

Чемпионат пройдет на базе Спортивно-оздоровительного центра МЧС в поселке Говсан
Хидаят Гейдаров узнал всех возможных соперников на ЕВРО
11 Декабря 12:56
Дзюдо

Хидаят Гейдаров узнал всех возможных соперников на ЕВРО

16 декабря в Приштине (Косово) пройдет Открытый чемпионат Европы по дзюдо
Европейское дзюдо запланировало 125 мероприятий на будущий год
9 Декабря 10:26
Дзюдо

Европейское дзюдо запланировало 125 мероприятий на будущий год

Главным событием года станет апрельский чемпионат Европы в Загребе
Новичок сборной набрала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана
7 Декабря 16:46
Дзюдо

Новичок сборной набрала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана

Международная федерация дзюдо дала разрешение на выступление Ачельи под флагом Азербайджана с 3 ноября, сохранив ее рейтинговые показатели

Самое читаемое

"Сабах" одержал разгромную победу, "Нефтчи" поднялся на 3-е место - ВИДЕО
10 Декабря 20:00
Азербайджанский футбол

"Сабах" одержал разгромную победу, "Нефтчи" поднялся на 3-е место - ВИДЕО

Сегодня завершился 16-й тур Премьер-лиги Азербайджана
Сулейманлы вырвался в лидеры Мемориала Гашимова
10 Декабря 16:19
Шахматы

Сулейманлы вырвался в лидеры Мемориала Гашимова

В седьмом туре он обыграл своего товарища по сборной Азербайджана Ниджата Абасова
Рафига Шабанова: "Гейдар Алиев был нам как отец"
12 Декабря 10:24
Гандбол

Рафига Шабанова: "Гейдар Алиев был нам как отец"

"С ним было легко общаться"
21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО
12 Декабря 20:22
Мировой футбол

21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО

Кроме него ещё шесть других футболистов получили сильные ожоги тела, с которыми были госпитализированы в больницу